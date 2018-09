Iohannis: Dancila a ignorat invitatia la dialog. S-a creat un precedent periculos

Dancila a plecat in Spania si i-a trimis la Cotroceni pe Teodorovici si Toader

Seful statului o critica pe Viorica Dancila pentru ca "a ignorat invitatia la dialog" si a aprobat rectificarea fara sa astepte consultarile de la Cotroceni.Totodata, Iohannis transmite ca este ingrijorat de situatia creata, care "evidentiaza un precedent periculos, prin depasirea unor linii de predictibilitate in raporturile institutionale"."Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 5 septembrie a.c., o invitatie la consultari Prim-ministrului Viorica Dancila in vederea clarificarii unor aspecte ce tin de rectificarea bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018.Presedintele Klaus Iohannis si-a manifestat, astfel, intreaga disponibilitate la dialog cu Prim-ministrul Viorica Dancila, in vederea identificarii unei solutii care sa permita Guvernului sa adopte proiectul rectificarii bugetare respectand exigentele constitutionale.Cu toate acestea,Presedintele Romaniei isi exprima ingrijorarea in legatura cu situatia creata, careUn dialog care sa conduca la o solutie reala ar fi putut avea loc in conditiile in care Guvernul ar fi asteptat sa aiba loc consultarile de la Palatul Cotroceni, inainte sa adopte rectificarea bugetara.In acest context, in cadrul unei discutii institutionale, si nu a unei consultari, ale carei premise au devenit caduce, joi, 6 septembrie a.c., la Palatul Cotroceni a avut loc o intalnire intre consilierii prezidentiali Cosmin Marinescu, Departamentul Politici Economice si Sociale, Mihaela Ciochina, Departamentul Legislativ, si Eugen Teodorovici, Ministrul finantelor publice, respectiv Tudorel Toader, Ministrul justitiei".Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a chemat Guvernul la consultari pe tema rectificarii bugetare , seful statului anuntand ca asteapta Executivul la Cotroceni joi la ora 11:00.Insa la inceputul sedintei de Guvern, Viorica Dancila a anuntat ca joi are programata o vizita oficiala in Spania "Ma voi afla maine intr-o vizita in Spania, unde voi avea o intrevedere cu omologul meu spaniol si voi fi primita de Regele Spaniei. Vom discuta despre aspecte de cooperare pe plan european dintre Romania si Spania, aprofundarea relatiei bilaterale in domeniul economic, al apararii, al administratiei publice si absorbtiei fondurilor europene. Voi fi insotita de domnul vicepremier si ministrul al Dezvoltarii Regionale, de ministrul de Externe, cel al Apararii, ministrul Mediului de Afaceri precum si de ministrul Fondurilor Europene", a precizat Dancila.Ulterior, la finalul sedintei de Guvern, ministrul de Finante a anuntat ca proiectul rectificarii bugetare a fost aprobat si ca la intalnirea de cu presedintele Klaus Iohannis vor merge el si ministrul Justitiei, Tudorel Toader "Tinand cont de invitatia domnului presedinte pentru maine, invitatie lansata doamnei prim-ministru de a participa la o sedinta la Palatul Cotroceni, cu toate ca se cunostea programul de vizite externe pentru doamna Dancila, totusi invitatia a fost lansata.In aceasta situatie, doamna premier a decis ca la aceasta reuniune sa merg eu, alaturi de domnul ministru Tudorel Toader. Delegatia de maine la Cotroceni va avea doi membri ai Cabinetului, in speta ministrul de Finante si ministru de Justitie", a precizat Eugen Teodorovici.Joi, la Cotroceni, cei doi ministri au fost primiti de doi consilieri iar discutiile au durat o jumatate de ora "Ministrul Finantelor publice si Ministrul Justitiei au fost primiti la Palatul Cotroceni de catre Mihaela Ciochina, consilier prezidential - Departamentul Legislativ, si Cosmin Marinescu, consilier prezidential - Departamentul Politici Economice si Sociale", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.