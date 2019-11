Iohannis: Deficitul va trece de 4%, dar cresterea salariului minim e o necesitate si se va realiza

Ziare.

com

Declaratiile au fost facute, marti, la Palatul Cotroceni, cu ocazia ceremoniei de decorare a multiplului campion olimpic Ivan Patzaichin, la finalul careia Klaus Iohannis a acceptat sa raspunda la cateva intrebari adresate de jurnalisti pe diverse teme.In acest context, Klaus Iohannis a confirmat informatia aparuta in mass-media potrivit careia a discutat luni cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul de Finante, Florin Citu la Palatul Cotroceni."Este adevarat ca ieri am avut o discutie asezata si aplicata cu prim ministrul Orban si cu ministrul de Finante. Mi-au prezentat cateva date, cateva abordari, in special in legatura cu rectificarea bugetara, dar am discutat si despre salariul minim. Datele sunt clare, cifrele sunt reci, concluziile sunt un pic mai complexe. Situatia e cea care este:Pe de alta parte e la fel de clar ca anumite cheltuieli trebuie facute. S-a gasit ca. Si in alte domenii, unde de multa vreme nu s-au mai facut plati, nu s-au onorat contracte. Este inadmisibil intr-o societate normala", a mai declarat presedintele, subliniind inca o data ca "rectificarea e obligatorie".In plus, "", a dat asigurari seful statului."Am dorit sa fiu informat de la sursa despre aceste lucruri (...) Am discutat, nu mult, si despre bugetul pentru 2020. Nu stiu daca se va putea ajunge cu deficitul in marja de 3%, probabil se va lucra pe buget (...)", a mai declarat presedintele Iohannis.El a subliniat ca "e nevoie de reluarea unui pogram serios national de investitii publice", tragand concluzia ca "si vom mai discuta pe aceste chestiuni".Ministerul Finantelor Publice a publicat, marti, proiectul Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 , care prevede pentru anul in curs un deficit bugetar estimat de 4,3% din Produsul Intern Brut si taieri de la cinci ministere, in timp ce sase ministere si Secretariatul General al Guvernului vor primi mai multi bani.