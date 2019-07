Iohannis: Demisiile celor care au gresit in cazul de la Caracal sunt obligatorii, dar nu suficiente UPDATE

Update:

Ziare.

com

"Demisiile tuturor celor care au gestionat gresit cazul de la Caracal, cu urmari atat de dramatice, sunt obligatorii.Pentru garantarea sigurantei romanilor si pentru a preintampina situatii similare, demisiile nu sunt insa nici pe departe suficiente. Cat timp coruptia, incompetenta, promovarea pe alte criterii decat profesionalismul vor fi incurajate de unii decidenti politici, intreaga societate va avea de suferit.Pentru ca astfel de drame precum cea de la Caracal sa nu se mai repete, este esentiala si eliminarea acestor cauze profunde care au facut-o posibila.Am cerut ministrului de interne si directorului STS ca cercetarile legate de acest caz extrem de grav sa fie desfasurate cu maxima celeritate si la sedinta CSAT de marti astept sa-mi prezinte un prim raport asupra acestui caz", scrie pe Facebook presedintele Klaus Iohannis.Intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale, se anunta ca presedintele Klaus Iohannis a discutat vineri cu ministrul de Interne Nicolae Moga si cu directorul STS Ionel Sorinel Vasilca despre cazul fetei ucise in Caracal.Seful statului le-a cerut ca investigatiile lor sa se desfasoare cu celeritate iar la CSAT sa ii fie prezentata o prima evaluare."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a avut, in cursul zilei de vineri, 26 iulie a.c., o serie de discutii telefonice cu ministrul de Interne Nicolae Moga, precum si cu directorul STS Ionel Sorinel Vasilca in legatura cu tragedia de la Caracal. Presedintele Klaus Iohannis le-a cerut acestora ca cercetarile legate de acest caz extrem de grav sa fie desfasurate cu maxima celeritate si le-a transmis ca la sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii care va avea loc marti asteapta sa ii fie prezentata o prima evaluare asupra situatiei", arata un comunicat al Administratiei Prezidentiale, emis vineri seara.Dupa ce i-a cerut ministrului de Interne demiterea sefului Politiei, premierul Viorica Dancila a anuntat ca va cere personal explicatii si de la seful STS.