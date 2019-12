Iohannis depune juramantul in fata Parlamentului

Ziare.

com

Au fost invitatii fostii sefi de stat Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu, dar si Guvernul, judecatorii CCR, patriarhul Daniel si reprezentantii Casei Regale.Sedinta solemna incepe la ora 14:00, cand presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, Valer Dorneanu, citeste hotararea prin care a fost validata alegerea lui Klaus Iohannis in functia de presedinte.Seful statului depune juramantul la inceputul celui de-al doilea mandat si va adresa un mesaj Camerelor reunite ale Parlamentului.In cadrul ceremoniei va fi citita Declaratia Parlamentului cu privire la depunerea juramantului, iar patriarhul Daniel va binecuvanta investirea presedintelui.La evenimentul solemn au mai fost invitati sefii unor institutii, intre care Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul General, Consiliul Superior al Magistraturii, Avocatul Poporului, sefii SPP, STS, SRI si SIE, dar si guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.Vor mai lua parte la ceremonie sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Curtea Constitutionala a Romaniei a validat, in 28 noiembrie, rezultatul alegerilor prezidentiale , intr-o sedinta solemna.Potrivit articolului 82 din Constitutie, candidatul a carui alegere a fost validata depune in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, urmatorul juramant: "Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman, sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!".Mandatul presedintelui Romaniei este de 5 ani si se exercita de la data depunerii juramantului.Klaus Iohannis a fost votat de 6.509.135 de alegatori, reprezentand 66,09% dintre cei care s-au prezentat la urne.