Iohannis: Desfiintarea Sectiei speciale trebuie facuta prin procedura parlamentara. OUG este exclusa

El a precizat ca o Ordonanta de Urgenta in acest domeniu este exclusa."Sectia speciala, daca ramane varianta in picioare sa se desfiinteze, si sper sa ramana, atunci acest lucru trebuie facut prin procedura parlamentara. Asta este foarte clar. Ordonanta de urgenta este exclusa prin referendumul care a fost votat foarte clar de romani si care au spus clar ca nu isi mai doresc ordonante de urgenta in domeniul Justitiei", a declatat, miercuri, Klaus Iohannis.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, miercuri, ca spera ca pana la 1 februarie sa fie gata proiectul care vizeaza desfiintarea Sectiei speciale si pe baza caruia sa aiba loc dezbaterile."Urmatorul pas ar fi sa creionam un proiect de lege pe care sa-l transmitem in dezbatere publica si ulterior CSM. Sigur ca e o perioada dificila cu aceste interviuri (pentru numirea sefilor marilor parchete - n.r.) care absorb cam 8 - 10 ore pe zi din agenda ministrului si a unuia dintre secretarii de stat, dar ne vom descurca si in aceste conditii ca in perioada urmatoare sa lansam in dezbatere un proiect.Am discutat cu specialisti din minister diverse optiuni tehnice cu privire la acest proiect, studiem, nu este simplu, chiar daca este vorba pana la urma de cateva articole care reglementeaza Sectia speciala, dar efectele interventiei sunt de asemenea delicate si trebuie sa le cantarim, cu atentie - legat de dosarele care s-au generat, de competentele care sunt in joc, de garantiile pe care trebuie sa le oferim celor care se tem ca s-ar putea intampla abuzuri in viitor, dar si de necesitatea de a avea un aparat care cu adevarat se poate ocupa de infractionalitate, de coruptie", a declarat Predoiu, la Ministerul Justitiei.Potrivit acestuia, proiectul de lege ar putea fi lansat in dezbatere publica pana la data de 1 februarie.