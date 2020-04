Iohannis, despre achizitiile din timpul pandemiei: Cine vrea sa faca bani din suferinta oamenilor nu scapa! Aviz amatorilor!

LIVE TEXT.

Intrebat de presa de ce au crescut amenzile pentru romanii care incalca restrictiile din timpul pandemiei, dar nimeni nu vorbeste si despre achizitiile cu probleme (de materiale impotriva COVID-19) realizate in aceasta perioada, Klaus Iohannis a declarat:"Oamenii au fost sanctionati pentru incalcarea regulilor impuse. Unde achizitiile sunt sub semnul intrebarii se vor face verificari.Nimeni nu scapa nepedepsit care a incercat sa se imbogateasca pe seama suferintei si epidemiei.Aceste lucruri nu pot fi facute de parchete de pe o zi pe alta, dar, aviz celor amatori, lucrurile se misca (...).Parchetele vor oferi informatii. Sa nu-si imagineze cineva ca Romania este tara nimanui. In Romania avem domnia legii. La intrebarea daca a crescut sau nu coruptia, vor raspunde parchetele in bilanturi".Presa a relatat, in repetate randuri, ca printre firmele care au livrat statului materiale sanitare, in aceasta perioada, o fac conjunctural - fara a avea macar habar despre domeniul medical - ridicand suspiciuni majore de coruptie.