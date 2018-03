Iohannis, despre comisia Dancila-Dragnea de aderare la zona euro: Comitii si comitete. Sunt sceptic

Ziare.

com

Seful statului a dat asigurari, intr-un registru ironic, ca Administratia Prezidentiala nu isi va face, si ea, o comisie."Fata de acel comitet, sunt sceptic. Dar noi am avut deja un comitet, doar ca el a fost sub coordonarea BNR-ului. Acum vom avea un comitet sub coordonarea Guvernului. Pot sa va spun ca eu nu o sa fac un comitet sub coordonarea Administratiei Prezidentiale", a spus presedintele, vineri, la Bruxelles."In esenta, daca toate aceste comitii si comitete se aduna intr-un forum serios si se incepe o discutie aplicata, cu niste masuri concrete, fiindca aici e vorba de lucruri concrete, nu de povesti, atunci sigur, se poate anvizaja 2024", a comentat Iohannis.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca se va infiinta prin hotarare de guvern Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si Aderare la Moneda Euro pana in 2024."Vor fi invitati sa faca parte reprezentanti din Academia Romana, Presedintie, Guvern, parti interesate din societatea civila, alte institutii, structurile asociative ale autoritatilor locale, in asa fel incat pana la 15 noiembrie, cel mai tarziu, calendarul de implementare si planul de actiune si de masuri sa fie aprobat, astfel incat incepand cu 1 ianuarie 2019 sa se implementeze aceste masuri", a declarat Dragnea.Apoi, miercuri, Guvernul a anuntat infiintarea Comisiei pentru aderarea Romaniei la zona euro , din conducerea careia vor face parte premierul si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR).