Iohannis, despre conflictul ruso-ucrainean: Serviciile noastre m-au tinut la curent. Suntem pregatiti sa reactionam proportional

"Noi, pentru orice masura, dar asa cum si aliatii nostri din NATO si prietenii nostri din UE au afirmat si noi suntem de aceeasi parere - am adresat rugamintea partilor implicate sa trateze cu calm incidentul, sa mearga spre detensionare si in acest fel lucrurile pot mult mai usor sa revina la normalitate", a afirmat presedintele Iohannis, la Ambasada Romaniei la Paris, unde s-a intalnit cu reprezentantii comunitatii romanesti.Seful statului a subliniat ca nu exista niciun motiv de ingrijorare pentru romani."In acest moment, urmarim in continuare ce se intampla si, insa", a dat asigurari Iohannis.El a aratat ca a fost informat cu privire la evolutia conflictului inca de la inceput si ca pozitia MAE a venit dupa consultarea cu Presedintia."Inca de la inceput am solicitat sa fiu informat de intreaga evolutie. Asa s-a intamplat,. O reactie oficiala a Romaniei a fost emisa de MAE dupa consultare prealabila cu noi si in continuare urmarim cu foarte, foarte mare atentie si in timp real evolutiile din Ucraina si din zona stramtorii Kerci, unde s-a produs acel incident", a aratat Iohannis.