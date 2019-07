Iohannis, despre crimele de la Caracal: Guvernul sa se gandeasca daca nu cumva e autorul moral al acestei tragedii

Si le mai cer ceva celor de la PSD si ALDE - abrogarea modificarilor legislative aduse in ultimii doi ani legilor justitiei si codurilor penale.

resping abordarea politicianista propusa de Guvernul Romaniei, care ar trebui sa se gandeasca daca nu cumva este autorul moral al acestei tragedii.

Cei responsabili vor trebui aspru sanctionati. De la Interne, de la STS, din toate institutiile care vor fi gasite vinovate de aceste tragedii.

Amintim ca suspectul principal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, duminica, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei. Intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatulul Cotroceni, seful statului a acuzat guvernul ca a calcat in picioare Legile justitiei si Codurile penale si i-a cerut sa abroge modificarile facute.In caz contrar, spune Iohannis, dupa alegeri va strange o noua majoritate parlamentara care va face acest lucru."Cer Guvernului sa ia masuri acum, pentru ca are parghii, daca mai are o minima decenta.Este un pas obligatoriu - pe care nu il mai cerem doar noi, Comisia de la Venetia si toate vocile competente din sistemul de justitie. Il cer si romanii, afectati de efectele cumplite ale incompetentei si coruptiei PSD.Daca nu o va face acest guvern, va promit ca voi strange o noua majoritate, dupa alegeri, care va face asta", a declarat Iohannis.Totodata, seful statului a spus ca respinge abordarea politicianista propusa de Guvernul Romaniei, afirmand ca ar trebui sa se gandeasca daca nu cumva este autorul moral al acestei tragedii."Nu ma voi pronunta pe detaliile acestui caz pana la finalizarea anchetei si a rapoartelor pe care le vom discuta, in mod foarte serios, in CSAT. In mod normal, insa, nu ar fi trebuit sa ajungem sa discutam un asemenea caz in CSAT. Si", a subliniat presedintele.In acelasi timp, Klaus Iohannis a cerut guvernului "sa uite de referendumuri absurde, sa isi asume raspunderea, pentru ca ei sunt cei care pot lua decizii si sa adopte solutiile pe care oamenii competenti din sistemul de justitie le stiu".Seful statului a subliniat ca in cadrul CSAT de marti va veni cu mai multe solutii punctuale, pentru a se preveni repetarea unor asemenea tragedii, astfel incat "Guvernul sa nu se mai planga ca nu stie ce are de facut".Klaus Iohannis nu a acceptat propunerea facuta de premierul Viorica Dancila, care duminica seara ii ceruse sa convoace CSAT luni, nu marti asa cum era programat - Incep aceasta declaratie prin a-mi exprima regretul profund fata de tragedia de la Caracal, in care institutiile nu au reusit, in urma unui lung sir de erori inacceptabile, sa salveze vietile celor doua tinere, curmate brutal. Sunt alaturi de familiile indurerate si ma alatur romanilor care si-au manifestat solidaritatea cu acestea in momentele grele prin care trec.- In aceste zile am comunicat constant cu autoritatile implicate si responsabile. Institutii ale statului roman nu au reusit de aceasta data sa isi faca datoria, aceea de a proteja dreptul fundamental la viata. Este o realitate sumbra care, din nefericire, nu mai poate fi schimbata.Dar pedepsele, oricat de severe si bine meritate ar fi, nu aduc vietile pierdute inapoi. Ce este insa obligatoriu sa facem este sa identificam toate mijloacele pentru a preveni repetarea unor astfel de tragedii.- Nu ma voi pronunta pe detaliile acestui caz pana la finalizarea anchetei si a rapoartelor pe care le vom discuta, in mod foarte serios, in CSAT. In mod normal, insa, nu ar fi trebuit sa ajungem sa discutam un asemenea caz in CSAT. Si- Calcarea in picioare a Legilor justitiei, a Codurilor, a institutiilor responsabile de siguranta cetateanului a fost si este una dintre liniile directoare ale acestei majoritati parlamentare.Politizarea Ministerului Afacerilor Interne este, din pacate, o realitate in Romania anului 2019!- Exista solutii.In urma repetatelor interventii asupra legislatiei penale si procesuale penale, precum si in contextul ultimelor actiuni ale noilor instrumente inventate de PSD, s-a ajuns in situatia in care cooperarea dintre politisti si procurori se face deficitar, iar cel care sufera este cetateanul roman.- Daca autoritatile nu au instrumente legale clare pentru combaterea eficienta a criminalitatii, acest lucru trebuie rezolvat rapid! Aceasta nu scuza si nici nu justifica insa atitudinea celor implicati!- Legislatia penala trebuie modificata in interesul apararii drepturilor fundamentale si nu al apararii infractorilor.De asemenea, se impune o analiza a legislatiei sub aspectul competentei materiale a parchetelor pentru infractiunile de rapire si omor cu victime multiple.dupa modelul competentei materiale a unor institutii occidentale, care instrumenteaza inclusiv toate cazurile de infractiuni grave indreptate impotriva persoanelor, precum rapiri sau omoruri cu victime multiple, intrucat, la acest moment, DIICOT ancheteaza doar omorurile comise de un grup organizat, nu si fapte precum crime de acest tip, care prezinta o gravitate la fel de mare.- Sunt solutii punctuale, cu care voi veni in CSAT, pentru ca Guvernul sa nu se mai planga ca nu stie ce are de facut. Le cer sa uite de referendumuri absurde, sa isi asume raspunderea, pentru ca ei sunt cei care pot lua decizii si sa adopte solutiile pe care oamenii competenti din sistemul de justitie le stiu.- Societatea romaneasca s-a trezit, este implicata si reactioneaza! Problema reala este ca, dincolo de aceasta criza, statul roman a fost profund slabit de guvernarea PSD din ultimii ani. Prima si cea mai importanta zona - legile justitiei si toate prevederile pe care am incercat sa le aman cat mai mult, dar pe care nu am putut sa le opresc in totalitate. Multe dintre ele au produs deja efecte, iar aceste efecte trebuie reparate.- Cer Guvernului sa ia masuri acum, pentru ca are parghii, daca mai are o minima decenta.Este un pas obligatoriu - pe care nu il mai cerem doar noi, Comisia de la Venetia si toate vocile competente din sistemul de justitie. Il cer si romanii, afectati de efectele cumplite ale incompetentei si coruptiei PSD.- Daca nu o va face acest guvern, va promit ca voi strange o noua majoritate, dupa alegeri, care va face asta. Si care nu se va opri la acest lucru, ci se va ocupa de intarirea statului, pentru ca drepturile romanilor sa poata fi protejate si garantate cu adevarat.- Romanii cinstiti muncesc din greu, platesc taxe multe, si asteapta sa fie respectati si protejati la ei acasa, asa cum este protejat si respectat orice cetatean european. Statul roman poate face asta daca este eliberat de incompetenta, de clientelism, de coruptie si de aroganta!************Vineri, Klaus Iohannis a atras atentia ca demisiile celor care au gestionat gresit cazul de la Caracal sunt obligatorii, dar nu suficiente . Cauzele profunde care au dus la greseli trebuie eliminate, a spus presedintele."Demisiile tuturor celor care au gestionat gresit cazul de la Caracal, cu urmari atat de dramatice, sunt obligatorii.Pentru garantarea sigurantei romanilor si pentru a preintampina situatii similare, demisiile nu sunt insa nici pe departe suficiente. Cat timp coruptia, incompetenta, promovarea pe alte criterii decat profesionalismul vor fi incurajate de unii decidenti politici, intreaga societate va avea de suferit.Pentru ca astfel de drame precum cea de la Caracal sa nu se mai repete, este esentiala si eliminarea acestor cauze profunde care au facut-o posibila.Am cerut ministrului de interne si directorului STS ca cercetarile legate de acest caz extrem de grav sa fie desfasurate cu maxima celeritate si la sedinta CSAT de marti astept sa-mi prezinte un prim raport asupra acestui caz", a scris pe Facebook presedintele Klaus Iohannis.Totodata, seful statului a anuntat ca va cere in CSAT o ancheta completa privind modul in care a actionat fiecare institutie responsabila in cazul fetei ucise la Caracal.Premierul Viorica Dancila i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis, duminica, sa convoace sedinta CSAT luni