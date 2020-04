Iohannis, despre majorarea pensiilor cu 40%: Mi s-ar parea nedrept ca pensionarii sa plateasca intreaga nota de plata a epidemiei

Ziare.

Seful statului a fost intrebat, marti, intr-o lunga conferinta de presa sustinuta la Cotroceni, daca este de acord cu majorarea de 40% a pensiilor, in conditiile in care a declarat ca este necesara restructurarea cheltuielilor bugetare.Presedintele a replicat ca e o chestiune care trebuie analizata de experti si de guvernanti cu mare atentie si ca, probabil, la jumatatea anului, Guvernul va trebui sa ia o decizie."Este o chestiune care trebuie analizata cu mare atentie si la momentul la care avem suficiente date, probabil la jumatatea anului, Guvernul va trebui sa ia o decizie, ca lucrurile sa fie foarte bine clarificate.Vreau sa va spun o chestiune care ma priveste. Mi s-ar parea nedrept ca pensionarii sa plateasca intreaga nota de plata a epidemiei. Eu voi avea rugamintea sa faca analiza tinand cont ca si pensionarii sunt nu doar categorie vulnerabila, dar si de foarte multe ori dezavantajata", a subliniat Iohannis.Premierul Ludovic Orban a declarat cu o zi in urma ca obiectivul Guvernului pe care il conduce este sa majoreze pensiile , incepand din luna septembrie, dar ca Ministerul Finantelor va face un raport si in baza acestuia va fi luata decizia finala.Prim-ministrul a declarat ca sunt prevazute sumele, in buget, pentru cresterea pensiilor, insa este nevoie de o evaluare riguroasa."Despre pensii am sa dau un raspuns clar. Ne dorim cresterea pensiilor, vom creste pensiile, asta e obiectivul nostru, noi am prevazut sumele de bani. Pe de alta parte, trebuie sa facem o analiza foarte riguroasa a contextului economic, a evolutiei economiei romanesti, a incasarilor bugetare.Dupa primul semestru, dupa primele sase luni, Ministerul Finantelor are obligatia sa faca raportul privind evolutia economiei si bugetului din Romania si pe baza datelor respective vom lua toate deciziile si le vom anunta public.Repet, obiectivul nostru este sa crestem pensiile, dar sa crestem pensiile astfel incat ele sa poata sa fie platite si nu numai anul asta 4 luni de zile, ci sa poata sa fie platite in toti anii care vor veni", a spus Orban, luni seara, la Digi24.Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat, duminica seara, ca decizia privind majorarea pensiilor din toamna este una politica, mentionand ca banii au fost prevazuti in buget.