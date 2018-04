Iohannis, despre mutarea ambasadei la Ierusalim: Nu putem compara Romania cu Statele Unite

Ziare.

Presedintele si-a amintit chiar si un banc, despre cum sa ii fie mai bine Romaniei declarand razboi Statelor Unite.Klaus Iohannis a argumentat, astfel, ca Romania este parte a Uniunii Europene, iar politica europeana relativa la conflictul israelo-palestinian este clara."Suntem membru ONU si ONU abordeaza clar si serios aceasta chestiune, exista numeroase rezolutii care spun clar ca, pana nu se inteleg cele doua part, nu se vor muta ambasade la Ierusalim. Argumentul logistic nu are niciun sens in aceasta chestiune. Tuturor le-ar fi mai usor sa lucreze alaturi de domiciliu, dar nu este cazul.UE are o linie clara, nimeni nu isi muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim pana nu se lamuresc partile de acolo care e statutul Ierusalimului", a spus Klaus Iohannis.Presedintele a explicat de ce o astfel de decizie ar fi periclitat diplomatia romaneasca in regiune, unde tara noastra a fost mereu perceputa ca fiind un partener echilibrat si de incredere."Noi avem o abordare care de mai bine de jumatate de secol caracterizeaza diplomatia romaneasca. Daca am face o astfel de miscare, toate partile si-ar pierde increderea in diplomatia romaneasca. Cine ar forta o astfel de miscare ar da cu piciorul la jumatate de secol de diplomatie serioasa", a spus Iohannis."Nu poate nimeni din afara sa spuna Ierusalimului si Autoritatii Palestiniene cum sa isi imparta Ierusalimul. Cand se lamuresc lucrurile, numai atunci se poate discuta concret mutarea ambasadei noastre la Ierusalim", a adaugat presedintele.Preintampinand argumentul mutarii capitalei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, presedintele si-a amintit un banc."A existat argumentul cu SUA. Imi amintesc de un banc: Cum facem sa fie mai bine in Romania? - Declaram razboi Statelor Unite. Nu puteam compara situatia Romaniei cu situatia SUA. SUA sunt cea mai mare putere politica si economica si au o abordare care le apartine", a spus Iohannis, inainte de a se urca pe bicicleta, pentru a-si continua plimbarea de seara prin Bucuresti.Klaus Iohannis a precizat totusi ca memorandumul adoptat de guvern si secretizat nu a fost expediat la presedintie.Vineri dimineata, am fost martorii unui nou conflict institutional, intre presedinte si Guvern, in jurul unei presupuse decizii a Cabinetului Dancila de a reloca ambasada Romaniei in Israel.Desi pe lista actelor adoptate de Guvern la ultimele sedinte nu figura un astfel de memorandum si nici purtatorul de cuvant al Guvernului nu stia nimic despre existenta acestuia, Liviu Dragnea a anuntat hotararea Executivului de a muta reprezentanta diplomatica in Ierusalim, o decizie care contrazicea pozitia adoptata de Romania pana in prezent, alaturi de celelalte state europene.Am incercat sa aflam, totusi, cine a scris acest memorandum si cine isi asuma consecintele acestuia, intr-o zi cand premierul nu ii raspunde presedintelui la telefon, iar ministrul de Externe e plecat in Tunisia. Nu e de ignorat faptul ca, nici la sedinta in care documentul a fost adoptat, Teodor Melescanu nu a participat.Potrivit unui comunicatde vineri al Administratiei Prezidentiale, presedintele sustine in continuare asa-numita "solutie a celor doua state", dar nu a putut vorbi despre asta, vineri dimineata, cu premierul Viorica Dancila, pentru ca aceasta nu i-a raspuns la telefon, prinsa fiind de Simfonia Lalelelor. Cei doi oficiali au reusit totusi sa vorbeasca, dar cateva ore mai tarziu.Asa a aflat presedintele Iohannis ca memorandumul, de fapt, nu ar fi fost despre mutarea ambasadei de la Tel Aviv, asa cum a anuntat Liviu Dragnea, ci despre crearea unei platforme de discutii."Am avut o discutie destul de lunga si inteleg acum ca Guvernul a vrut sa creeze o platforma de discutie in jurul acestei teme. O discutie exploratorie nu este gresita, dar de acolo si pana la o mutare efectiva este cale lunga", a mai spus presedintele Iohannis, luni seara.