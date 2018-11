Iohannis, despre noii ministri propusi de PSD: Pana dupa 1 Decembrie nu se va schimba nimic!

Nu este un post de paznic, este un post de ministru

PSD nu a avut rabdare

"Am primit astazi, la doua zile dupa remanierea guvernamentala, o propunere de remaniere guvernamentala. Va spun ca acest lucru nu este de bun augur. Avem guverne PSD-ALDE de nici doi ani si pot sa va dau cateva date pe care le-am recitit in aceasta dimineata si care arata ca lucrurile merg foarte prost in privinta guvernarii. PSD este deja la al treilea guvern in nici doi ani. Au fost schimbate enorm de multe persoane pe pozitiile de ministru. I-am numarat. Nu o sa va vina sa credeti:Asta nu se poate guverna. Este imposibil sa schimbi ministri toata ziua, buna ziua. De asta se ocupa PSD: sa schimbe ministri. Cum sa ne imaginam ca poate sa functioneze un guvern cu doua remanieri intr-o singura saptamana? Este ceva ce nu s-a mai intamplat, nu s-a mai auzit. In acest fel nu se poate continua.Eu nu sunt de acord sa contribui la o astfel de guvernare care seamana cu un carusel. In acest sens, ca sa fie lamurita chestiunea, in aceasta saptamana nu va mai exista nicio schimbare de ministri, iar", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni."Pana dupa 1 Decembrie nu se va schimba nimic", a replicat Iohannis cand a fost intrebat daca macar va lua act de demisia lui Lucian Sova de la Ministerul Transporturilor.Intrebat daca nu se va bloca activitatea Ministerului Transporturilor, in contextul in care Lucian Sova si-a anuntat astazi demisia, seful statului a spus ca "nu va exista asa ceva"."Nu va exista asa ceva. Nimic din ce fac eu nu pune in dificultate Guvernul. Nici vorba. Guvernul este complet, nu are decat sa lucreze! Dupa 1 Decembrie vom discuta. Nu este un post de paznic, este un post de ministru. El sta in functie si munceste pana cand se publica decretul de eliberare din functie", a adaugat Iohannis.De asemenea, presedintele a mai precizat ca va motiva refuzul in ce priveste numirea Liei Olguta Vasilescu la Transporturi, iar a lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii."La momentul potrivit, vom discuta aceste chestiuni (motivarile - n.red.) . PSD nu a avut rabdare", a fost replica sefului statului.In plus, Iohannis a subliniat ca nu ii e frica de suspendare sau de o actiune la CCR Amintim ca, marti, presedintele Klaus Iohannis a refuzat numirea Liei Olguta Vasilescu la Ministerul Transporturilor si pe cea a lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii Ulterior, miercuri seara, social democratii s-au reunit intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National, pentru a stabili alte propuneri. Cu unanimitate de voturi s-a stabilit ca Lia Olguta Vasilescu sa fie nominalizata pentru Ministerul Dezvoltarii, iar Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor