Iohannis, despre protocolul semnat de Lazar si Hellvig: Am toata increderea in acesti oameni. Nu cred ca au semnat ceva ilegal

Ziare.

com

"Avand in vedere ca este un protocol semnat de procurorul general Augustin Lazar si de domnul Helvig trebuie sa va spun ca eu am toata increderea in acesti doi oameni si nu cred ca au semnat ceva ilegal", a spus Iohannis.Acesta a precizat ca "explicatii foarte, foarte detaliate vor da juristii"."Eu nu ma astept la niciun fel de surpriza", a mai spus seful statului.Un protocol incheiat intre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) si Serviciul Roman de Informatii (SRI) in 7 decembrie 2016 a fost publicat, joi seara, de consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, pe pagina sa de Facebook.Documentul secret, care prevede cooperarea intre cele doua institutii "pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin", este semnat de catre Augustin Lazar si Eduard Helvig.Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, a declarat ca protocolul a fost denuntat, el neproducand efecte.Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a fost convins de faptul ca protocoalele ilegale dintre SRI si institutiile de forta au incetat sa mai existe, dar presa a dezvaluit joi alte asemenea protocoale, iar SRI, "incoltit de evidenta lor, le-a recunoscut".Dragnea spune ca acestea prezinta "aceleasi portite" prin care ofiterul se poate strecura ca sa ia parte la cercetarea penala si critica faptul ca, intrebat daca mai exista asemenea protocoale, procurorul general Augustin Lazar a negat.Liderul PSD sustine ca ne confruntam cu o situatie de neconstitutionalitate si solicita Comisiei SRI sa inceapa urgent o ancheta, iar Inspectia Judiciara sa se autosesizeze in acest caz.