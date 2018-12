Iohannis nu a decis daca accepta noile propuneri de ministri, dar spune ca PSD nu e capabil sa genereze un guvern performant

Ziare.

"Solutia este la PSD, n-au decat sa vina cu oameni performanti", a spus presedintele, intrebat de problemele create prin intarzierea numirilor la portofoliile Dezvoltarii si Transporturilor.Amintim ca joi demisiile lui Paul Stanescu si Lucian Sova devin efectice si cele doua portofolii vor ramane vacante."Acest PSD cu Liviu Dragnea la conducere nu este capabil sa genereze un guvern performant", a explicat Iohannis.Klaus Iohannis a tinu sa aminteasca si ca actuala guvernare este "foarte, foarte, foarte proasta".Liviu Dragnea a anuntat, miercuri, ca saptamana viitoare "sigur" se va depune o sesizare la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) referitoare la refuzul presedintelui in ce priveste remanierea guvernamentala."Nu putem sta asa cu un guvern schiop ca vrea presedintele. Sigur saptamana viitoare depunem sesizare la CCR", a declarat Liviu Dragnea, miercuri, la Parlament. De altfel, si premierul Viorica Dancila a spus, marti seara, ca ii mai da putin ragaz presedintelui Klaus Iohannis , sa accepte noile propuneri de ministri, dar ca, daca aceasta nu se conformeaza, se va adresa Curtii Constitionale."Klaus Iohannis nu a justificat respingerile de ministri. Mai asteptam cateva zile si daca nu se intampla nimic, vom merge la CCR, pentru a gasi acolo un rezultat", a declarat Viorica Dancila, la Romania TV.In 20 noiembrie, presedintele Klaus Iohannis anunta ca a aprobat remanierea guvernamentala, prezentand lista ministrilor pentru care a semnat decretul de numire in functie, din care lipseau propunerile de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerul Transporturilor, in speta Ilan Laufer si Lia Olguta Vasilescu.Dupa refuzul presedintelui, PSD a stabilit noile propuneri pentru cele doua ministere: Lia Olguta Vasilescu a fost nominalizata pentru Ministerul Dezvoltarii, iar Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor.Insa Klaus Iohannis a precizat dupa aceste noi propuneri ca nu are de gand sa mai accepte vreo schimbare de ministri pana dupa 1 Decembrie. Seful statului este inca asteptat sa ia o decizie in ce priveste cea de-a doua remaniere guvernamentala.Amintim ca Lucian Sova si-a inregistrat demisia din functia de ministru al Transporturilor la cabinetul premierului in 22 noiembrie.Apoi, pe 26 noiembrie, vicepremierul si ministrul Dezvoltarii Paul Stanescu a demisionat si el din functiile pe care le avea in Guvernul Dancila.Iohannis nu a semnat, insa, decretele de revocare din functie a ministrilor Lucian Sova si Paul Stanescu.