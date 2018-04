Iohannis, despre schimbarile la Pilonul II: PSD a facut un hobby din a schimba tot ce functioneaza in Romania

Ziare.

"Aceste vesnice schimbari nu aduc decat bulversari si incertitudini.A schimbat sistemul de impozite si taxe, a marit salariile pana cand le-a micsorat. Nu e bine asa. Se poate guverna asa, dar nu cu rezultate bune. Nu este bine", a spus Iohannis, prezent miercuri la Parlament, la primul summit parlamentar al formatului Bucuresti (B9).Seful statului a criticat directia in care se indrepta statul in acest moment."Nu cred ca mergem spre o stabilitate a statului roman, ci dimpotriva. Prea multe lucruri abordate in prea putin timp duc la o instabilitate", a punctat presedintele.Amintim ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca pilonul de pensii private va deveni optional, fara sa dea insa mai multe detalii pe aceasta tema.Ministrul a spus doar ca va fi un proces "total transparent" in care statul sa dea toate "informatiile, cat a acumulat" un om si "sa oferim randamente poate mai bune decat o face zona privata".In schimb, senatorul PNL Florin Citu sustine ca Executivul nu are cum sa faca sistemul de pensii private optional, singura varianta fiind nationalizarea Pilonului II si avertizeaza ca Guvernul va da o ordonanta in acest sens