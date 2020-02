Iohannis, dezamagit de discutiile pe bugetul UE: Au durat pana la 6 dimineata, nu s-au facut progrese

Ziare.

com

Seful statului se afla la Bruxelles, unde participa la reuniunea extraordinara a Consiliului European, pe tema bugetului multianual al UE pentru perioada 2021-2027."Aceste discutii (pe buget - n.red.) au durat pana la ora 06:00 dimineata, cand am intrat eu cu echipa mea la negocieri. Insa rezultatul este, cel putin pana acum, dezamagitor. Nu pot sa spun ca s-au facut progrese, pozitiile nu s-au apropiat. Si azi, peste cateva minute, intram si incercam sa vedem daca putem obtine un progres in negocieri. Aici ne aflam astazi, ar fi bine sa obtinem un progres, dar majoritatea dintre noi, trebuie sa recunosc, suntem sceptici", a declarat Iohannis, vineri, inainte de reuniune.Totusi, seful statului a precizat ca atat presedintele Consiliului European, Charles Michel, cat si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au fost deschisi la propuneri. Iohannis a avut, vineri dimineata, o intalnire cu cei doi oficiali europeni."Atat presedintele Charles Michel, cat si presedintele Ursula von der Leyen au fost deschisi propunerilor noastre si, dupa ultima discutie avuta acum cateva saptamani cu presedintele Consiliului, au aparut modificari in propunerea de buget, care vin in intampinarea solicitarilor noastre. Dar sigur este o parte din negociere, iar pana nu avem unanimitate pe buget, nu avem buget, ci doar discutii si propuneri", a explicat Iohannis.El a mai spus, de asemenea, ca nu se pot face multe negocieri: "Daca nu ne intelegem pe o propunere, ea trebuie uitata si venit cu alta propunere care iarasi va necesita cateva zile pana se elaboreaza, se renegociaza"."Procesul s-ar putea sa fie destul de lung", a punctat seful statului.In plus, Klaus Iohannis a afirmat ca, cel mai probabil, va avea loc un nou summit european pe acest subiect."Cel putin inca un summit, daca lucrurile avanseaza in ritmul cum au avansat ieri si azi noapte. Va necesita multe intalniri", a mai spus presedintele.Iohannis a declarat, joi, inainte de reuniunea extraordinara a Consiliului, ca vrea ca Romania sa primeasca bani suficienti pentru coeziune si agricultura in viitorul buget multianual al UE si un buget per total mai mare decat cel din perioada anterioara.Joi, Iohannis spunea ca evalueaza sansele de reusita "undeva la 50-50", iar astazi presedintele sustine ca "sansele nu sunt mai bune decat ieri".Precizam ca premierul ceh Andrej Babis a subliniat vineri, la Bruxelles, ca un acord asupra viitorului buget al Uniunii Europene pentru 2021-2027 este posibil doar daca Suedia, Danemarca, Olanda si Austria isi schimba pozitia actuala, aceea de limitare a contributiei la 1% din PIB."Daca grupul celor patru tari bogate Suedia, Danemarca, Tarile de Jos si Austria insista (asupra pozitiei lor), atunci putem pleca direct acasa", a scris Babis pe contul sau de Twitter, citat de Agerpres.El a adaugat ca pozitia celor patru tari inseamna cu 75 de miliarde de euro mai putin decat propunerea prezentata de presedintele Consiliului European, care este de 1.094 miliarde de euro pentru cei sapte ani de programare financiara (1,074% din PIB-ul UE).