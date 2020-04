Iohannis: Dupa 15 mai vom putea iesi din casa fara declaratie. Masca va fi obligatorie in spatiile publice inchise

LIVE TEXT

Presedintele a anuntat ca dupa 15 mai vom fi obligati sa purtam masti in spatiile publice inchise si in transportul in comun, dar o parte dintre restrictii vor fi ridicate. Printre acestea din urma se afla si obligativitatea de a iesi din casa doar cu o declaratie pe proprie raspundere, in cazul in care ne deplasam individual. In schimb, raman in continuare valabile restrictiile privind adunarile publice.Klaus Iohannis a mai anuntat ca se lucreaza la un plan complex de relaxare a restrictiilor, care vizeaza Educatia si Economia, dar el va fi anuntat la momentul oportun.Presedintele poarta masca (foto): Dragi romani, asa vom arata dupa 15 mai in spatiile publice inchise si cand folosim transportul in comun.Continua declaratiile:- Am avut astazi o noua intalnire cu premierul si ministri. Vom avea in scurt timp un plan detaliat pe care il vom prezenta public, dar unele chestiuni trebuie anuntate din timp, sa ne pregatim. Una este cea cu masca de protectie.- Am decis astazi caMasura nu e limitata in timp, vom renunta la masti poate la anul, cand pandemia va fi sub control.- A doua masura decisa va bucura foarte multi romani:- Pentru protectia populatiei si individuala, multe restrangeri raman in vigoare, de exemplu interdiciile pentru adunari publice si altele.- Pana in 15 mai, pana cand se epuizeaza starea de urgenta, toate restrictiile raman in vigoare.- O activitate care va reincepe este activitatea scolara, astazi voi avea o intalnire cu ministrul pentru a elabora un plan concret de revenire la scoala.- Se lucreaza la o analiza si la un plan cu privire la activitatea economica.Pas cu pas vom incerca sa intram intr-o noua normalitate.Raspunderea fiecaruia dintre noi va deveni mai mare, pentru toti, in mod special pentru caategoriile vulnerabile - cei mai in varsta sau cu alte afectiuni.- Cum vom avea noi date, vom comunica public.Va multumesc!***In comunicatul Administratiei Prezidentiale se precizeaza ca la sedinta de azi, care a inceput la ora 12, au fost invitati premierul, ministrul de Interne,, ministrul Sanatatii,, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,De la inceputul epidemiei, presedintele Iohannis i-a convocat cel putin o data pe saptamana la Palatul Cotroceni pe cativa dintre membrii Guvernului, iar la finalul sedintelor a punctat principalele concluzii referitoare la evolutia situatiei Covid-19 in Romania.Dupa sedinta de ieri, presedintele a anuntat ca "Discutam despre relaxare dupa 15 mai, dar va trebui sa continuam sa traim cu niste restrictii"