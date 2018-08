Iohannis, dupa ce Dragnea a acuzat o "tentativa de asasinat": Omul are fricile si obsesiile unui dictator

Ziare.

Mai mult, seful statului considera ca prin aceste afirmatii Dragnea demonstreaza ca are "fricile si obsesiile unui dictator"."Nu am auzit niciodata despre asa ceva, dar se vede ca omul deja are fricile, cosmarurile si obsesiile unui dictator", a declarat Klaus Iohannis la sosirea la sedinta Biroului Executiv al PNL.Intrebat daca se refera la liderul PSD, seful statului a raspuns: "Da, ma refer la Liviu Dragnea".Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti seara, ca anul trecut a existat o tentativa de ucidere a sa . El a declarat, la Antena3, ca au fost patru straini care au stat trei saptamani in Romania, fiind platiti de "un om foarte celebru din lume"."Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau paza. Au ajuns la mine", a declarat Liviu Dragnea.Miercuri seara, presedintele PSD a facut noi precizari despre "tentativa de asasinat" la adresa sa, prezentand pe larg cum si cand a inceput toata povestea.Dragnea a spus ca, imediat dupa castigarea alegerilor, a primit numeroase amenintari pline de violenta, pe diverse cai: "pe mail, pe Facebook, pe tot ce aveam eu". Ulterior, spune liderul PSD, atat el cat si iubita sa, Irina, au inceput sa fie urmariti in toate locurile in care mergeau."Tentativa de asasinat" ar fi avut loc insa in luna aprilie 2017, pe o strada din Bucuresti, fiind blocat de doua masini."In prima parte a lunii aprilie, acesti indivizi au devenit din ce in ce mai ostentativi. Cand ma uitam la ei, faceau gesturi diverse care aratau ca voi fi ucis. M-am indoit de vreun scenariu, pentru ca erau mereu persoane diferite. In cateva randuri i-am atras atentia si prietenei mele, Irina. Mi-a confirmat si ea ca este urmarita.Intr-o seara, in aprilie, lucrurile au mers mai departe. Eram intr-un spatiu public, am simtit din nou aceeasi prezenta, 4 indivizi imbracati in haine de culoare inchisa. Eram intr-un restaurant. S-au oprit la cativa metri fata de mine. Unul din ei a facut un gest, a trecut degetul prin dreptul gatului, celalalt vorbea la telefon. Apoi au plecat.La cateva seri dupa, eram in masina, in zona 13 Septembrie. A aparut o masina in fata, alta in spate, am reusit sa ii pierd. Au fost doua intamplari care mi-au confirmat ca au intentii serioase.M-am gandit atunci daca sa vorbesc cu institutii ale statului. Am tinut sub tacere pana ieri. Am vorbit pentru ca nu imi e teama, nici de moarte, nici de altceva", a completat Dragnea.