Iohannis, dupa decizia CEDO in cazul Kovesi: CCR sa revizuiasca de indata orice decizii luate pe simple declaratii

Kovesi a obtinut castig de cauza, Curtea Europeana aratand ca aceasta nu a avut niciun mijloc de a ataca in justitie revocarea sa, deoarece o astfel de procedura nu ar fi permis examinarea decat a formei decretului prezidential de revocare, si nu a revendicarilor sale de fond. Totodata, Curtea a stabilit ca dreptul la libertatea de expresie al fostului procuror-sef al DNA a fost incalcat pe motiv ca el a fost revocat din cauza criticilor pe care le-a facut in exercitarea functiilor sale pe un subiect de interes public.Iohannis a demis-o pe Kovesi dupa o decizie a CCR, insa astazi, dupa anuntul de la Strasbourg, presedintele CCR, Valer Dorneanu, a spus ca nu hotararea Curtii a stat la baza deciziei. Iohannis a aratat cu degetul spre CCR, a cerut revizuirea tuturor deciziilor luate "pe baza de simple declaratii, fie ele si politice" si a spus ca se impune o reforma constitutionala, insa pentru asta e nevoie ca romanii sa voteze, atunci cand se va putea, un Parlament in care PSD sa nu aiba majoritate.Amintim ca la momentul destituirii, decizia a fost anuntata de la Cotroceni de purtatorul de cuvant de la acel moment , Madalina Dobrovolschi, intoarsa chiar atunci din concediul de maternitate. Intrebat in campania pentru al doilea mandat de destituirea Laurei Codruta Kovesi, Iohannis a raspuns ca a "procedat rezonabil" - Buna ziua!- Astazi CEDO a decis ca dnei Kovesi i-au fost incalcate drepturi fundamentale, in urma deciziei CCR de revocare a sa din functie de procuror sef al DNA.- Sfidand toate argumentele pe care le-am invocat la vremea respectiva, Curtea Constitutionala a decis revocarea sa din functie la propunerea unui ministru de foarte trista amintire.- O asemenea decizie fara precedent nu poate ramane fara consecinte. Credibilitatea CCR, afectata oricum de unele decizii controversate, e si mai puternic zdruncinata.- CCR are obligatia de a revizui de indata nu numai decizia legata de revocare, dar si deciziile luate in considerarea unor simple declaratii, fie ele si politice.- Hotararea CEDO arata cat de necesara e o reforma la nivel constitutional.- Parlamentul actual, dominat de partidul care a patronat revocarea din functie a doamnei Kovesi, a dovedit ca nu este capabil sa ia decizii pentru protejarea cetatenilor.- Nu ma astept ca PSD sa se grabeasca sa infiinteze o comisie parlamentara pentru a ancheta de ce a fost posibil acest lucru.- Dar nu ma indoiesc ca romanii vor sanctiona PSD prin vot pentru aceste actiuni extrem de grave.- Un alt subiect la care vreau sa ma refer este relansarea economica. Am avut o intalnire cu reprezentanti ai mediului de afaceri.- Vreau sa subliniez ca Guvernul a negociat cu CE ca toate fondurile nerambursabile disponibile sa fie redirectionate cu prioritate catre companii si proiectele mari de infrastructura, de transport si telecomunicatii.- Lucram la cresterea masiva a investitiilor publice in toate tipurile de infrastructura.- Vorbim practic de un proiect de reconstructie a Romaniei.- Vom sustine investitii masive in sectoare economice de interes strategic.- Modernizarea si digitalizarea administratiei, care au inceput deja de acum, vor continua foarte puternic.- Vreau sa transmit un mesaj de incredere companiilor si investitorilor. Romania va iesi cu bine din aceasta criza.- Dialogul constant e calea de relansare ecnomica si durabila.- Este motivul pentru care am solicitat mediului de afaceri sa fie un partener dedicat si constructiv in ce priveste implementarea masurilor de relansare economica.- Impreuna vom reusi sa gasim cele mai bune solutii.