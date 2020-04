Iohannis, dupa vizita la spitalul modular facut de doi retaileri in Bucurestii Noi: Va multumesc ca nu ati lasat statul singur!

LIVE

Presedintele a tinut sa le multumeasca celor implicati pentru ca nu au lasat statul singur sa lupte cu epidemia de COVID-19."Este totul special amenajat aici. Este o facilitate total atipica... intr-un spatiu gandit pentru depozit sau magazin, prin initiativa privata, s-a realizat un fel de spital. Vreau sa spun ca apreciez foarte mult aceasta initiativa privata.Initiatorii sunt Auchan si Leroy Merlin si multe ONG-uri, firme au venit in sprijin cu materiale, cu bani, cu munca si au realizat aceasta facilitate. Avem multe solutii noi, inovatoare si cred ca cei care, din pacate, vor avea nevoie de un loc aici vor fi foarte multumiti de ce gasesc", a spus seful statului.Ioahnnis a precizat ca este vorba despre un parteneriat si ca operatiunea va fi coordonata de DGSU."Va fi operata intr-un parteneriat, in practica, Institutul Matei Bals cu IGSU vor gestiona tot ce se va intampla aici. DGSU a fost implicat in coordonare pentru amenjare si va coordona in continuare modul in care functioneaza aceasta facilitate", a explicat Iohannis.Presedintele a multumit tuturor celor implicati in aceasta initiativa."Tin sa multumesc tuturor celor care s-au implicat aici, firmelor, ONG-urilor, voluntarilor. Inteleg ca ceva similar se va gasi si in alta parte din tara. Sunt foarte bucuros ca au inteles ca nu este bine sa lase statul singur. Le multumesc tuturor. Celor care vor veni aici le doresc sanatate, iar dvs multa sanatate", a incheiat el.