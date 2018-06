Iohannis: E foarte important sa se asigure un tratament echitabil pentru romanii din Regatul Unit dupa Brexit

Ziare.

Seful statului si-a inceput discursul in limba engleza transmitand felicitari Majestatii sale Elisabeta a ll-a si "cele mai calde urari de fericire si prosperitate poporului britanic".Dupa aceasta, in limba romana, Iohannis a vorbit despre legaturile dintre cele doua tari, despre activitatea Printului Charles pentru protejarea patrimoniului Romaniei, despre activitatea British Council in Romania si elogiind activitatea ambasadorului Paul Brummell."Doresc, de asemenea, sa mentionez un alt atu important in relatiile noastre bilaterale: comunitatea romaneasca din Regatul Unit, care este foarte bine integrata in societate si contribuie net si valoros la economia britanica.Pentru noi, este foarte important sa se asigure un tratament echitabil si nediscriminatoriu pentru cetatenii romani din Regatul Unit in perioada de dupa Brexit - o decizie pe care o regretam, dar o respectam.Speram, totodata, sa avem un parteneriat bine calibrat si puternic in ceea ce priveste relatiile viitoare dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit, avand in vedere multiplele interese comune ale celor doua parti", a afirmat Iohannis in discurs."Dedicarea Majestati sale fata de poporul sau si de indatoririle sale continua sa fie exemplu si inspiratie pentru tosi liderii lumii", a declarat seful statului la inceputul discursului, exorimandu-si profunda apreciere fata de munca Printului de Wales pentru conservarea patrimoniului tarii noastre, fie el natural, cultural sau istoric.Iohannis a precizat ca relatiile romano-britanice sunt foarte bune si ca aniversam in 2018 15 ani de la crearea Parteneriatului Strategic stabilit in 2003, care s-a dezvoltat puternic in special in domeniul apararii si securitatii, dar si in cel comercial."Apararea si securitatea se evidentiaza ca domeniu esential al relatiilor romano-britanice. Trupele noastre au luptat alaturi in Afganistan si in Irak si impartasim aceleasi preocupari cu privire la securitatea si stabilitatea pe Flancul Estic al NATO, inclusiv in regiunea Marii Negre.Anul acesta se dovedeste a fi unul dintre cei mai dinamici in ceea ce priveste cooperarea romano-britanica in domeniul apararii. Vase ale Marinei Regale servesc drept nave-amiral pentru doua dintre Gruparile maritime permanente ale NATO prezente in Marea Neagra.Personalul Aviatiei Regale a fost desfasurat in Romania ca parte a Misiunii de patrulare aeriana a NATO, contribuind eficient la asigurarea sigurantei spatiului nostru aerian. Ma bucur ca acesti bravi piloti participa si ei la evenimentul de astazi cu avioanele lor performante, pe care tocmai le-am admirat", a precizat presedintele.Cooperarea comerciala romano-britanica este si ea foarte buna, conform presedintelui, anul trecut schimburile inregistrand cel mai ridicat nivel din istorie, in valoare de peste 4 miliarde de euro."Cu toate acestea, investitiile britanice in Romania ar putea fi mai substantiale si trebuie sa gasim modalitati de a diversifica in continuare legaturile bilaterale in domeniul afacerilor", a adaugat seful statului.Iohannis a apreciat ca devine o prioritate imbunatatirea parteneriatului strategic bilateral, in conformitate cu dezvoltarea relatiilor dintre Bucuresti si Londra din ultimii ani si, mai ales, cu potentialul si asteptarile comune."Nu in ultimul rand, folosesc acest prilej pentru a-mi exprima aprecierea pentru activitatea pe care a desfasurat-o Excelenta Sa domnul ambasador in cei 4 ani de mandat in Romania. Dedicatia cu care si-a indeplinit sarcinile si a promovat cooperarea tarii sale cu Romania constituie, cu siguranta, un model demn de urmat.Privind cu incredere spre viitorul relatiilor noastre, inchei exprimandu-mi convingerea ca Parteneriatul Strategic dintre Romania si Marea Britanie va deveni si mai puternic, si mai profund, spre beneficiul cetatenilor nostri", declarat presedinntele Klaus Iohannis in finalul discursului.