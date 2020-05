Iohannis: Epidemia nu se arata in retragere. Mare grija, va rog, ca sa nu dam cu piciorul la tot ce am realizat

Ziare.

El a spus ca, din pacate, "epidemia este intre noi" si trebuie sa avem foarte mare grija ca atunci cand putem sa ne miscam un pic mai liber, sa nu avem o explozie de infectii noi."Avem si astazi, probabil ati vazut datele, peste 300, 320 de cazuri noi si vreau sa atrag atentia asupra unui lucru pe care l-am constatat. Peste o saptamana expira starea de urgenta. Din pacate, asta nu inseamna ca epidemia s-a terminat. Epidemia este intre noi, trebuie sa avem foarte mare grija ca atunci cand putem sa ne miscam un pic mai liber, sa nu avem o explozie de infectii noi.Sunt reguli simple, trebuie sa pastram distanta, trebuie sa purtam masca, trebuie sa ne spalam foarte des pe maini, trebuie sa avem grija mai multa fiecare de noi si de cei cu care relationam. Deci, inca o data,, cu mari sacrificii si stiu ca fiecare dintre voi a avut de indurat lucruri complicate in aceasta stare de urgenta. Va doresc tuturor multa sanatate!", a spus Iohannis.Klaus Iohannis a vizitat, impreuna cu premierul Ludovic Unitatea de Suport Medical Covid-19 din Targu Mures, spunand ca aceasta este, practic, o sectie externa a spitalului."Am venit aici pentru ca doresc sa subliniez doua lucruri. In primul rand, faptul ca s-a realizat aceasta unitate externa medicala prin colaborarea multor autoritati, un exemplu foarte bun de colaborare si in plan local si cu autoritatile centrale. Aceasta Sala Polivalenta transformata in unitate suport va deveni functionala in cateva zile.De mentionat, din pacate, aici la Targu Mures, au fost relativ multe cazuri de Covid-19 si mi-a placut ca au fost prevazator si au instalat toti cei implicati, Consiliul Judetean, Prefectura, Universitatea, Ministerul Sanatatii, spitalul care va deservi unitatea in timp util aceasta extensie pentru a fi pregatiti", a afirmat Iohannis.