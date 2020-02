Iohannis este de acord ca fondurile europene sa fie conditionate de respectarea statului de drept

Ziare.

"Este destul de complicat de legat finantarea pe fonduri europene de statul de drept, insa trebuie sa va spun foarte clar din capul locului: Romania nu se opune acestui mecanism. Deci noi suntem de acord sa se lege acordarea fondurilor de respectarea statului de drept, insa specialistii mai au foarte mult de lucru pana cand elaboreaza criterii foarte concrete, care se pot aplica. Insa noi suntem de acord, noi sprijinim aceasta initiativa si, daca se ajunge la o procedura clara, noi suntem OK cu ea", a declarat presedintele Klaus Iohannis.In ceea ce priveste discutiile de la Bruxelles, pe tema bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Romania are asteptari legate de fondurile dedicate politicii de coeziune."Sunt mai multe fonduri care vin in aceasta categorie, care pentru noi sunt vitale, pentru a atinge o convergenta acceptabila cat mai repede. De asemenea, pentru noi sunt foarte importante fondurile destinate agriculturii si pe aceste doua capitole suntem foarte hotarati si sunt foarte hotarat sa negociez la sange, cum se spune, ca sa obtinem cat mai multi bani pentru Romania. Dar sunt si anumite conditionalitati care pentru noi sunt importante.De exemplu, flexibilitatea intre fonduri ar fi foarte importanta pentru noi. Este, de asemenea, important ca, de exemplu, fondul de tranzitie spre o economie mai verde sa nu fie parte din coeziune, ci sa fie suplimentar", a afirmat presedintele.El a subliniat ca trebuie sa fim foarte realisti, ecuatia fiind extrem de complicata, dat fiind faptul ca sunt doua feluri de state: unii care platesc mai mult decat primesc si unii care primesc mai mult decat platesc."Noi suntem din categoria statelor care primesc mai mult decat contribuim si inca nu s-a ajuns in niciun fel, trebuie sa spun, la o intelegere intre cei care contribuie mai mult si cei care primesc mai mult. Sunt state care raman ferm pe pozitie ca vor sa plateasca doar 1% din venitul national brut si sunt aici niste calcule care ne arata ca atunci ajungem la o limita foarte, foarte mult in jos.Propunerea Comisiei, de la care am pornit discutiile acum mai multa vreme, a pornit de la o contributie de 1,1 si ceva. Deci, va dati seama, daca se coboara pana inspre 1, atunci suma totala va fi considerabil mai mica si taierile trebuie facute undeva. Noi incercam in continuare, prin negocieri, sa ajungem totusi la o contributie un pic mai mare decat 1%, ca sa fie bani la dispozitie si pentru coeziune, si pentru agricultura, si pentru proiectele noi de cercetare, de Green Deal, si asa mai departe", a explicat presedintele.Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, vineri, la Bruxelles, cu presedintele Consiliului European, Charles Michel , pentru a discuta despre bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Negocierile sunt coordonate de seful Consiliului European in scopul de a se obtine cat mai rapid un acord la nivelul sefilor de stat si guvern din Uniunea Europeana.