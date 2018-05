Iohannis: Este inceputul sfarsitului pentru Pilonul II de pensii

Ziare.

"Este o evolutie foarte proasta. Cu siguranta va produce multa ingrijorare in special la angajatii mai tineri, romanii care contribuie la Pilonul II, care e administrat privat. Oamenii isi pun sperantele in aceasta administrare privata ca au o alternativa la pensia de stat.Faptul ca acum PSD recunoaste ca vrea sa transforme Pilonul II de pensii e o veste foarte proasta. Este inceputul sfarsitului pentru Pilonul II", considera seful statului.Iohannis a avertizat ca PSD va gasi metode pentru a-i face pe romani sa nu mai contribuie la Pilonul II de pensii."Am vazut in vecinatatea noastra acest demers, nu e o noutate si stim cum se termina. E, politic vorbind, ciudata aceasta evolutie ca transformarea Pilonului II este una extrem de importanta si ar fi trebuit sa stie romanii inainte de alegeri ca PSD are aceasta intentie ori in mult citatul program de guvernare nu se gaseste aceasta optiune", a adaugat el.Iohannis a precizat ca PSD trebuie sa aduca lamuriri cu privire la ce se va intampla cu Pilonul II de pensii."Nu este suficient ca PSD sa declare ca vor sa transforme Pilonul II, ci e nevoie de o clarificare. De ce? Exista multe speculatii in piata si nu vreau sa le reiau. E obligatia PSD sa vina cu clarificari", a punctat el.Amintim ca, marti, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca Pilonul II de pensii nu va fi nationalizat, insa Guvernul il va face optional. Miercuri, premierul Viorica Dancila a spus ca Pilonul II de pensii nu va fi desfiintat si ca in continuare pe acest subiect exista o analiza, precizand ca propunerea avansata de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, potrivit careia Pilonul II ar urma sa fie optional, nu i-a fost prezentata inca.