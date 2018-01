Iohannis explica de ce a desemnat-o pe Dancila premier si vrea integritatea prevazuta in Constitutie

Ziare.

com

"Am cantarit toate argumentele si am ajuns la concluzia ca aceasta este varianta pe care trebuie sa o accept. Am avut o intalnire cu doamna Dancila, mi s-ar fi parut ciudat sa o desemnez fara sa o cunosc. Cand am desemnat-o a fost vorba despre parsoana ei, nu despre Guvern", le-a spus Iohannis jurnalistilor prezenti la Cotroceni.Intrebat ce o recomanda, in opinia lui, pe Dancila sa fie premier , Iohannis a raspuns sec: "Majoritatea parlamentara a recomandat-o".El a spus ca nu s-a temut ca PSD ar putea sa-l suspende din functie pentru ca nu exista temei si a insistat ca aceasta este o tema falsa vehiculata in spatiul public.. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare si cred ca incet, dar sigur, trebuie sa eliminam acest factor din discutia publica. Este o discutie care se poarta,. Pentru mine, cu certitudine, acesta nu este un factor de decizie", a precizat seful statului.Intrebat despre ce se va intampla daca PSD va numi in Guvern persoane care au probleme cu justitia, seful statului ca spus ca principiul integritatii trebuie introdus in Constitutie."Aceste discutii deocamdata sunt discutii informale care se poarta., insa parerea mea despre persoanele care sunt in curs de a fi cercetate penal, sau care sunt in curs de a fi judecate penal, sau care au condamnari penale, aceasta opinie o cunoasteti.Aceasta pozitie a mea este foarte, foarte bine cunoscuta., dar consider ca trebuie sa facem cu totii impreuna un efort de imbunatatire a acestei situatii. De aceea, am propus si cand am fost la CSM, poate va amintiti, ca, daca tot ne apucam sa discutam despre Constitutie si ce trebuie sa facem mai bine acolo, atunci eu consider ca. (...)Deocamdata parghiile presedintelui sunt foarte putine in acest demers, de aceea imi doresc ca principiul integritatii sa fie inscris in Constitutie, ca sa nu mai existe aceasta discutie in alta conjunctura. Sper sa trecem cu bine prin aceasta faza", a spus Iohannis.Luni, Liviu Dragnea intrebat daca persoanele cercetate penal pot face parte din Cabinetul Dancila, seful PSD a raspuns scurt: "". Referitor la Paul Stanescu , daca nominalizarea lui depinde de redeschiderea dosarului sau, liderul social democratilor a precizat ca "".Referitor la declaratiile deputatului Catalin Radulescu , cel ce propunea dezincriminarea abuzului in serviciu, liderul social-democratilor a spus ca nu este de acord cu asa ceva: "Nu am fost de acord (...), drept pentru care nu avem in intentie sa dezincriminam abuzul in serviciu, nici vorba de asa ceva. Atunci cand vom avea o forma finala vom prezenta si vom discuta pe ea, pentru ca nu mai vreau sa discutam despre propuneri care pana la urma nu se vor regasi in programul de guvernare."