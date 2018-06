Iohannis face haz cu copiii de scena politica: Care ar fi mistretul si care ar fi lupii? Care ar fi ursul si care ar fi cainii?

"Mistretii si porcii s-au prezervat peste tot"

Presedintele a participat, marti, la Palatul Cotroceni, la un eveniment organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului Inconjurator, la care au luat parte cateva zeci de elevi de la Colegiul National "Grigore Moisil" din Bucuresti. In cadrul manifestarii, copiii au putut viziona o parte din filmul "Romania neimblanzita"."Avem o tara fabuloasa, cu o natura extraordinar de frumoasa si mi s-a parut foarte potrivit ca toate aceste lucruri sa vi le prezentam astazi, aici, intr-o zi care are o insemnatate speciala (...) - Ziua Mediului. Daca vorbim despre mediu in Romania, e important sa vorbim apasat, e important sa vorbim clar si apasat, fiindca noua ne pasa", le-a spus Iohannis copiilor.Presedintele a mentionat ca a vazut deja filmul "Romania neimblanzita" si i-a intrebat pe copii care au fost scenele lor preferate, fiind amintit un moment in care un mistret a gonit lupii.", a glumit Iohannis, starnind rasetele copiilor.Klaus Iohannis a remarcat ca o buna parte din actiunea filmului se desfasoara in padure."Padurile sunt o mare, mare bogatie a Romaniei si suntem in situatia foarte fericita sa avem inca paduri virgine, sa avem animale care in alta parte au disparut", a afirmat Iohannis.In acest context, seful statului a purtat si un dialog cu elevii pe tema animalelor salbatice care au disparut in alte parti din Europa, copiii precizand ca in tara noastra inca exista ursi si lupi. "", a precizat Iohannis, adaugand: "Ursul si lupul, iata doua animale emblematice pentru Romania, care la noi exista in salbaticie".De asemenea, presedintele i-a indemnat pe elevi sa protejeze padurile, sa planteze copaci, sa stranga gunoiul si sa stinga focul de tabara atunci cand il fac."Padurile merita protejate si iubite. In ultimii ani s-au facut ceva progrese. (...) A fost si este in continuare o mare discutie cu defrisarile. Aici lucrurile s-au imbunatatit un pic, dar mai este mult de lucru si cred ca aici aveti un rol foarte important. (...) Sa plantati copaci. (...) Exista chiar in Constitutia Romaniei (...) articolul 35, care spune ca avem dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic. (...) Nu trebuie sa ne opreasca nimic din a proteja mediul", a subliniat Iohannis.Si copiii i-au pus cateva intrebari sefului statului, afland astfel ca acestuia ii place sa viziteze Muntii Retezat."Avem foarte multe zone protejate, rezervatii naturale in Romania si este bine asa. Sper sa reusim sa avem din ce in ce mai multe. Am vizitat cateva, dar cel mai mult m-a impresionat rezervatia din Muntii Retezat, preferata mea cu siguranta. Sunt si altele foarte frumoase. Unele de multe ori nu sunt senzationale deloc, dar reprezinta o valoare in sine. Eu va recomand sa vedeti cat mai multe", i-a indemnat Iohannis.Totodata, chestionat ce tara este mai frumoasa dintre Germania si Romania, presedintele a raspuns: "Raspunsul este foarte, foarte simplu. Romania este cea mai frumoasa tara".Evenimentul de la Palatul Cotroceni i-a avut ca moderatori pe actrita Oana Pellea si pe jurnalistul Marius Constantinescu.