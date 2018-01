Iohannis, fotografiat iar cand statea la coada sa urce pe partie in Muntii Sureanu (Foto)

Foto: Ziarul Unirea

Iohannis a devenit o prezenta obisnuita pe partiile de schi din Muntii Sureanu, anul trecut fiind de cateva ori in zona.Prezenta sefului statului a fost marcata de fiecare data de turistrii care au reusit sa se fotografieze cu el, acestia postand fotografiile pe retelele de socializare.Domeniul Schiabil Sureanu are noua partii de schi si se afla la o altitudine de peste 2.000 de metri, in Muntii Sureanu, fiind domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine.