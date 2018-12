Iohannis: Guvernul arunca in haos economia, toate se vor scumpi. E lacomia Guvernului PSD

LIVE TEXT

Aceasta OUG nu a fost discutata cu partenerii, nu are o analiza la fundamentare, vine cu idei nemaiauzite pana acum. Arunca in haos economia

ne asteptam ca toate sa se scumpeasca. Acesta va fi efectul ordonantei.

INTREBARI:

N-au bani, nu stiu cum sa faca rost de bani si inventeaza pe picior tot felul de impozite si taxe.

E motiv de ingrijorare pentru toti romanii. Va face viata romanilor mai scumpa.

"N-au bani, nu stiu cum sa faca rost de bani si inventeaza pe picior tot felul de impozite si taxe. Total eronata aceasta abordare pesedista. E motiv de ingrijorare pentru toti romanii. Va face viata romanilor mai scumpa", a avertizat Iohannis.Seful statului a cerut Executivului sa renunte la idee si sa se puna la masa cu patronatele, sindicatele si mediul de afaceri, pentru a gasi solutii viabile.Totodata, Iohannis a insistat ca va participa la toate sedintele de guvern de acum incolo, pentru a se opune atat acestei ordonante, cat si celei pe Justitie, in care ar putea fi strecurate si amnistia si gratierea.- Am terminat astazi sedinta CSAT-ului.- Prima chestiune pe care as mentiona-o putin mai in detaliu e aprobarea planului de inzestrare a Armatei pe perioada 2019-2028.- Am aprobat fortele si mijloacele care se trimit in misiuni in afara statului roman. Avem cu 127 de militari mai mult decat in 2018. De la MAI pentru misiunile UE, OSCE, NATO si ONU vom avea 759 de militari si politisti in misiuni.- In 2019, Romania va participa cu un detasament de elicoptere militare la misiunea ONU de stabilizare din Mali.- Am luat in discutie propunerile de buget ale Ministerului de Finante. Mai multe detalii veti gasi in comunicatul pe care il vom da in scurt timp.- Cu totii am aflat ca Guvernul pregateste o OUG pentru noi taxe si impozite. Ma duce cu gandul la o afirmatie pe care a facut-o doamna prim-ministru la discursul inaugural. Spunea ca nu va introduce noi impozite si taxe. Iata ca nu a trecut niciun an si introduce.In acelasi timp, am primit asigurari de la responsabili din domeniul telecomunicatiilor ca aceasta chestiune ii va afecta si pe ei si. E doar inceputul. Pe scurt,- Fac apel la Guvern sa se razgandeasca in privinta acestei OUG, sa o negocieze cu patronatele, cu sindicatele si dupa o analiza profunda si discutii sa revina cu o forma sustenabila.- Am discutat discutii in CSAT pe ordinea de zi, nu au existat alte discutii.Asta o sa vedem maine.De asta spun, asteptam sa vedem. Mie imi place sa am un plan, o agenda, sa stie toata lumea ce o sa se intample. Guvernului se pare ca nu-i place.Raspunsul e destul de evident. PSD a anuntat acum cateva luni de zile ca nu va introduce noi impozite si taxe si acum vine cu o OUG intitulata "fel de fel" pentru a lua bani din economia privata.Asa se explica si ca nu avem un proiect de buget pentru 2019.Total eronata aceasta abordare pesedista.Putea si pe 1 noiembrie, nu am avut nicio intentie de a opri acest proiect foarte important. Avizul CSAT a fost dat imediat ce a fost solicitat.Sigur!Eu le doresc mult succes si cred ca au sanse bune de reusita.Si Guvernul si presedintele reprezinta latura executiva. Dar Parlamentul e puterea legislativa si nu e treaba presedintelui sa faca program Parlamentului, cum nici nu e treaba Parlamentului sa faca program presedintelui.Personal, imi permit sa am o simpatie fata de o parte, si o antipatie fata de o alta parte.Da.In functie de decizia CCR, voi lua o decizie dupa ce vom cunoaste decizia.M-a intrebat colega dvs inainte. Am discutat doar punctele din CSAT?Cand va ajunge la mine, o sa va spun cum il evaluez eu.Sa ajunga la mine si voi lua o decizie.NB: Legea pensiilor si cea privind evaziunea au trecut azi de Parlament, votul final fiind dat in Camera Deputatilor, asa ca urmeaza sa ajunga la promulgare.