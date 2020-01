Iohannis: Guvernul va promova, in foarte scurt timp, alegerea primarilor in doua tururi. Iar vremea anticipatelor e acum!

Ziare.

Klaus Iohannis a spus ca - desi sustine necesitatea alegerilor anticipate - n-a cerut nici demisia Guvernului, nici pe cea a premierului, asa cum s-a vehiculat in unele media.Intrebat de presa daca presedintele isi doreste, in continuare, alegeri anticipate, acesta a spus ca da."Am castigat europarlamentarele si alegerile prezidentiale. Romanii au aratat ca vor o schimbare. (...) Merita sa facem alegeri anticipate acum. Daca ne miscam repede si facem alegeri (inlaturand majoritatea PSD din Parlament - n.red.) vom avea un an pentru a lua masurile asa cum isi doresc romanii", a spus Iohannis.Intrebat daca, in contextul anticipatelor, a cerut "din nou" demisia Guvernului si a premierului Orban, Iohannis a precizat:"Eu nu am cerut niciodata nici demisia Guvernului, nici a premierului. Daca as face asa ceva, ati afla-o de la mine", a mai spus presedintele Romaniei.Acesta a subliniat ca, "in cel mai scurt timp, Guvernul va promova alegerea primarilor in doua tururi".Intrebat de jurnalisti daca schimbarea legislatiei se va face prin OUG sau prin procedura parlamentare, Iohannis a declarat:"Veti vedea observand activitatea Guvernului. Veti primi in curand de la Guvern. Nu e rolul meu sa spun", a conchis Iohannis.