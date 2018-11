Ce le-a transmis Iohannis patriarhilor Bartolomeu si Daniel (FOTO) De ce nu merge presedintele la sfintirea Catedralei Neamului

UPDATE 13.27:

Sursa foto: Captura Digi 24

Ziare.

com

Intalnirea oficiala a inceput la ora 10.30 Dupa ce au facut fotografia oficiala, Iohannis i-a invitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, arhiepiscop al Constantinopolului - Noua Roma, si pe PF Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, la discutii.Cu acest prilej, Klaus Iohannis "a evocat relatia traditionala deosebita dintre Patriarhia Ecumenica si Patriarhia Romana. De asemenea, Presedintele Klaus Iohannis a apreciat demersurile celor doua Patriarhii in vederea intensificarii dialogului intre biserici, in beneficiul tuturor credinciosilor, al binelui comun si al pacii", a anuntat Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat de presa.Totodata, presedintele Romaniei le-a transmis celor doi patriarhi "urarile sale de slujire rodnica". Seful statului le-a urat credinciosilor care vor participa duminica, la slujba de sfintire a Altarului Catedralei Nationale, in cinstirea eroilor neamului, cele mai bune ganduri si pace sufleteasca.Reamintim ca agenda europeana incarcata nu ii permite presedintelui sa participe si la ceremonia de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului, care are loc duminica.Klaus Iohannis si-a motivat absenta de la eveniment printr-o scrisoare transmisa patriarhului Daniel, facuta publica de Administratia Prezidentiala , prin care ii transmite lui PF Daniel ca merge la summitul european in cadrul caruia se discuta acordul Brexit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) a confirmat pentru Recorder ca nu a dat aviz pentru evenimentul de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului , care se va desfasura duminica si la care sunt asteptati 30.000 de credinciosi, evenimentul urmand sa se desfasoare "pe raspunderea proprietarului".Legea interzice desfasurarea oricaror evenimente publice pe un santier deschis, asa cum este, in acest acest moment, Catedrala Mantuirii Neamului "Este ilegala punerea in functiune a unei cladiri aflata in stadiu de executie, la care nu s-a facut receptia si pentru care nu a fost obtinuta autorizatia de incendiu, potrivit legii 307/2006", sustine Daniel Vasile , purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti -Ilfov.Asa cum a anuntat Patriarhia, Catedrala Mantuirii Neamului se afla in acest moment in stadiul "la rosu", constructia urmand a fi finalizata in anul 2024. Iar costurile au crescut de la an la an. Daca in 2017 Biserica anunta ca a cheltuit 50 de milioane de euro si ca mai are nevoie de 20 de milioane, pana acum suma a sarit deja de 120 de milioane de euro si constructia e departe de a fi finalizata, informeaza ProTV.Pentru ca nu poate obtine aviz de securitate pentru o constructie aflata in acest stadiu, BOR a trimis o simpla instiintare Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta."Am luat la cunostinta, la nivelul ISU, despre intentia organizarii acestui eveniment si despre numarul ridicat de participanti. Totusi, desfasurarea evenimentului in interiorul santierului se face exclusiv pe raspunderea proprietarului, a organizatorului", a explicat Daniel Vasile.Reprezentantii ISU au precizat ca, desi vor fi pusi in situatia de a participa la o actiune ilegala, vor face tot ce le sta in putinta pentru ca ziua de duminica sa nu fie marcata de niciun eveniment special.T.B.