Iohannis i-a trimis ministrului Justitiei cererea de urmarire penala a lui Cico Dumitrescu, in dosarul Revolutiei

Ziare.

com

In acest dosar, amiralul in rezerva este acuzat de infractiuni contra umanitatii."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis ministrului justitiei cererea de urmarire penala fata de domnul Dumitrescu (Cico) Emil, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal nr. 11/P/2014 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare, sub aspectul savarsirii de catre acesta a infractiunii contra umanitatii", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost instiintat cu privire la formularea acestei cereri, mai anunta Presedintia.In acest dosar, este urmarit penal si fostul presedinte Ion Iliescu, pentru infractiuni contra umanitatii, el fiind acuzat ca a acceptat si oficializat masuri cu caracter militar, dintre care unele au avut "un evident caracter diversionist".De asemenea, sunt cercetati penal fostul premier Petre Roman; Gelu Voican Voiculescu, fost membru al Consiliului Frontului Salvarii Nationale si viceprim-ministru; Teodor Brates, fost redactor-sef adjunct al Redactiei "Actualitati" din TVR; generalul locotenent in rezerva Iosif Rus, fost comandant al Aviatiei Militare si membru al Consiliului Militar Superior; amiralul in rezerva Emil (Cico) Dumitrescu.Pe 18 decembrie 2017, Parchetul Militar anunta ca, in urma administrarii de probe in dosarul Revolutiei, concluzia anchetatorilor este ca in decembrie 1989 nu a existat vid de putere.