Iohannis ii asigura pe varstnici ca nu ii va lua nimeni din case. Nimic despre celelalte masuri din "planul Matei Bals"

Seful statului a catalogat masura drept "aberanta", a spus ca Guvernul e singurul care decide masurile, dar nu a spus nimic de celelalte propuneri din "Programul Vacanta Mare" de stopare a raspandirii coronavirusului."E timpul sa ne gandim la un plan de relaxare, atunci cand conditiile vor fi indeplinite. E in vigoare un decret care se termina pe 15 mai. Daca dupa acea data numarul de persoane si numarul de decese scad, daca lucrurile merg inspre bine, e clar ca putem sa intram intr-o faza de relaxare.Va trebui sa continuam sa traim cu niste restrictii. Aceste chestiuni se hotarasc in baza unor dovezi stiintifice, de catre politicieni. Ele vor fi discutate cu Comitetul Stiintific, cu toti cei implicati in gestionarea epidemiei. Voi face eu declaratii, premierul, ministrul Sanatatii, de Interne, iar pe partea economica - ministrul Economiei.Toate deciziile se vor lua in baza unor dovezi stiintifice, medicale. Ele nu vor fi anuntate de cineva care vrea sa se profileze politic sau altfel. Am avut un contra exemplu de cum 'nu'. De la un Institut, de altfel bine cotat, a aparut o documentatie care venea sa explice ce trebuia facut. Asa nu se poate, nu se poate sa vina fiecare institut cu un plan propriu sa spuna ca asa se va intampla", a spus seful statului, intr-o declaratie de presa sustinuta dupa o sedinta cu membrii Guvernului Orban.Presedintele s-a referit direct la masura care prevedea ca persoanele de peste 65 de ani sa fie plasate in carantina institutionalizata daca nu exista alta modalitate de a nu sta in locuinta cu persoane mai tinere."A aparut o idee care a dus la multa neliniste: Cineva propunea intr-un plan o masura aberanta, altfel nu pot sa ii spun, cum ca persoanele peste 65 de ani sa fie duse in zone de carantina. Asa ceva nu se poate intampla, este inacceptabil. Noi traim intr-o societate libera, care se protejeaza in cazul epidemiei, dar nu venim cu astfel de masuri totalitare. Stati linistiti! Nu vine nimeni sa va ia de acasa!Astfel de planuri prost gandite si prezentate nu fac decat sa induca panica in populatie. Toata lumea trebuie sa fie responsabila, inclusiv oamenii care sunt considerati experti", a mai spus Iohannis, facand referire la prof. dr. Adrian Streinu Cercel, seful Institutului Matei Blas, si cel care este considerat autorul planului.Amintim ca un document de 9 pagini intitulat "Programul VACANTA MARE de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19" si care are antetul Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals a creat controverse luni, in a doua zi de Paste.In "viziunea" autorului, cetatenii activi sunt numiti "oameni ai muncii", varstnicii sunt luati de langa familii si dusi in locatii unde sa nu aiba contact cu alte categorii de varsta, celor fara loc de munca si copiilor li se indica sa faca curat in case si se sustine ca statul trebuie sa plateasca toate cheltuielile casnice, inclusiv facturi, asta dupa ce rechizitioneaza tot si preia controlul serviciilor esentiale. Ba chiar e indicata si formarea unui Guvern paralel "Anti-Pandemie" pentru aceste sarcini.Tot scenariul ar urma sa se desfasoare pe 3-4 luni si la finalul concluziilor naucitoare se precizeaza inclusiv ca cetatenii trebuie sa priveasca acest timp "ca si cum nu a existat vreodata".Desi mai multi oficiali au fost intrebati si au negat la modul general proiectul, pana la aceasta ora nimeni nu a explicat clar ce este cu acest document care are antetul uneia dintre institutiile cheie in gestionarea pandemiei.