"Iohannis ii da replica lui Toader: Nu are temei pentru sesizarea CCR. Ministrul e personal nemultumit"

UPDATE

DNA este o institutie cu rezultate remarcabile

Ziare.

com

"In tot procedeul, legislatia in vigoare a fost respectata 100%. Dupa cum cu totii cunoastem, legea lasa la latitudinea presedintelui daca accepta sau nu aceasta propunere de revocare. Nu exista niciun temei pentru sesizare. Ar fi deosebit de ciudat daca, atunci cand un decident ia o decizie, care nu convine unui partener, sa ne aflam in fata unui conflict constitutional.Personal putem sa intelegem canemultumit ca nu i s-a admis solicitarea.si nu exista niciun temei pentru sesizarea CCR. Ce sa judece Curtea? Ca nu am fost de acord intr-o chestiune in care legea imi spune ca pot sa fiu de acord sau pot sa nu fiu de acord. Din punctul meu de vedere, procedura s-a finalizat", a transmis Iohannis.Pentru ca ministrul Toader a sustinut nu a primit inca motivarea deciziei de la Cotroceni, presedintele a transmis ca scrisoarea a fost trimisa de ieri."Poate nu s-a uitat in posta. I-am trimis o scrisoare a doua zi dupa declaratie (marti dimineata - n.red.) ", a punctat seful statului.Ministrul Toader a oferit o reactie rapida la declaratiile presedintelui Iohannis."Eu ma comport ca ministru al Justitiei, in numele ministerului pe care il coordonez si facand in acelasi timp parte din Guvernul aliantei de la guvernare. E absolut exclus (sa aiba nemultumiri personale - n.red.), pentru ca nu am actionat si nu actionez in nume personal", a replicat Toader.Intrebat despre problemele aparute la nivelul DNA, presedintele Romaniei a laudat, din nou, institutia condusa de Laura Codruta Kovesi."DNA-ul este o institutie cu rezultate remarcabile si o institutie responsabila. Daca in unele unitati ale DNA apar probleme, exista toate instrumentele legale pentru a face ordine. Atunci cand apar probleme, e foarte important sa se actioneze, repede, ferm", a punctat el.Amintim ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri dimineata, ca va sesiza luni Curtea Constitutionala, pentru ca Iohannis a decis sa respinga solicitarea de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA.Iohannis a anuntat, luni seara, ca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA, asa cum ceruse Toader.Iata si argumentele lui Iohannis