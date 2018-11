Iohannis ii primeste la Cotroceni pe patriarhii Bartolomeu si Daniel, dar nu se duce la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului

Ziare.

Iohannis ii primeste, sambata, incepand cu ora 10:30, la Palatul Cotroceni, pe Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, arhiepiscop al Constantinopolului - Noua Roma, si pe PF Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane.Insa agenda europeana incarcata nu ii permite presedintelui sa participe si la ceremonia de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului, care va avea loc duminica.Klaus Iohannis si-a motivat absenta de la eveniment printr-o scrisoare transmisa patriarhului Daniel , facuta publica de Administratia Prezidentiala."Preafericirea Voastra,Va multumesc pentru calda invitatie de a participa la ceremonia de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului. Din pacate, din motive care tin de agenda europeana,Sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului reprezinta, pentru credinciosii ortodocsi din tara si din diaspora, o sarbatoare cu o incarcatura istorica si simbolica aparte. Participarea Patriarhului Ecumenic Sanctitatea Sa Bartolomeu I, impreuna cu ierarhi ai Bisericilor ortodoxe surori, arata legatura profunda care ne uneste in spiritul credintei si al valorilor crestine pe care Biserica le cultiva in societate.Ridicarea Catedralei Nationale a fost posibila printr-un efort sustinut al Bisericii Ortodoxe Romane si al credinciosilor. Acest locas de rugaciune ne aduce impreuna intr-unul dintre cele mai importante momente pentru poporul roman: celebrarea Centenarului Marii Uniri.In acest moment deosebit, Va rog sa primiti, Preafericirea Voastra, urarile mele sincere de sanatate si slujire rodnica", se arata in document Seful statului va participa, duminica, la sesiunea extraordinara a Consiliului European, pe agenda fiind agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) A.D.