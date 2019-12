Iohannis ii raspunde lui Viktor Orban: Eu ma implic pentru UE, nu pentru alta entitate

Ziare.

"Eu ma implic pentru Uniunea Europeana, nu pentru alte entitati", a punctat Iohannis, intrebat de jurnalisti despre aceasta "invitatie" a prim-ministrului de la Budapesta.Iohannis a avut azi o intrevedere cu Adrian Zuckerman, noul ambasador al SUA in Romania."Eu ma implic pentru UE, nu pentru alta entitate pe care am crea-o in plan mai mic si apropiat. Nu sunt de parere ca trebuie sa deschidem noi falii in Uniunea Europeana, ci trebuie sa ne implicam, fiecare cat de bine poate, pentru a inchide faliile existente (...) Eu m-am implicat foarte mult si raman implicat, insa exista in cadrul Uniunii Europene anumite abordari principial usor diferite intre nord si sud", a raspuns seful statului.Totodata, el a reiterat ca nu se va implica niciodata pentru a crea subentitati in Uniunea Europeana, care ar deschide "noi si noi falii"."Este o abordare pe care nu o voi sprijini", a conchis Iohannis pe acest subiect.Amintim ca premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata seara, la Timisoara, in timpul unui eveniment care marca implinirea a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, ca ungurii sunt pregatiti ca, impreuna cu romanii, sa construiasca o noua Europa Centrala care sa fie una dintre cele mai competitive zone din lume."In anul 1956, romanii au fost cei care au sprijinit miscarile populatiei din Ungaria care s-a revoltat impotriva sistemului comunist (...) Corectia comunismului nu este posibila decat prin revolta popoarelor.Popoarele din Europa Centrala au stiut ca libertatea nu o vor primi niciodata ca un dar de la marile puteri. Daca i-am fi asteptat pe occidentali, am fi in continuare sub ocupatia trupelor sovietice, dar noi am vrut viata libera (...).In calitate de premier al Ungariei, spun ca vad sanse nemaipomenite ca in viitor romanii si maghiarii sa aiba teluri comune. Noi, maghiarii, vrem sa iesim din acea situatie in care sa fim in linia a doua a Europei. Vrem sa ne numaram printre tarile europene unde este cel mai bine sa traiesti, sa muncesti.Ungaria vrea sa ramana una dintre tarile cele mai sigure din lume. Noi, maghiarii, credem ca acest tel poate fi mai usor de infaptuit impreuna decat de unul singur. Suntem gata ca impreuna cu romanii sa construim o noua Europa Centrala, care sa fie una dintre cele mai competitive din lume. Orasele sa fie legate prin cale ferata rapida, cu locuri de munca", a afirmat Viktor Orban, intre altele.