Iohannis ii refuza pe Olguta Vasilescu si Ilan Laufer la remanierea Guvernului Dancila

LIVE TEXT

Celelalte doua propuneri le consider nepotrivite si vor fi refuzate.

**********************

Ziare.

com

Seful statului a precizat, marti, intr-o declaratie de presa, ca este nevoie de ministri care performeaza foarte bine si a cerut Guvernului sa vina cu noi propuneri pentru cele doua ministere., pentru ca seful statului a acceptat revocarea ei de la Ministerul Muncii.In schimb, Paul Stanescu ramane in fruntea Ministerului Dezvoltarii, iar Lucian Sova la Ministerul Transporturilor, pentru ca Iohannis a refuzat revocarea lor din functii pana cand Guvernul va face alte nominalizari.Ministrii acceptati de Iohannis vor depune juramantul marti, la ora 15:30, la Cotroceni.A fost prima iesire a sefului statului dupa ce social-democratii au votat luni in sedinta Comitetului Executiv National remanierea Guvernului - Am primit o propunere de remaniere a Guvernului. Aceasta remaniere este o solutie slaba.- Dar pana atunci avem aceasta remaniere. Sunt de acord sa se faca o remaniere, insa trebuie sa tin cont de cateva lucruri.- In primul rand, este nevoie sa ne amintim ca ne aflam in fata unei provocari grele. Presedintia Consiliului Uniunii Europene pe care o vom prelua de la 1 ianuarie 2019 poate sa duca la un succes al Romaniei doar in masura in care ministerele isi fac treaba, fiecare expert isi face treaba si abordarea Romaniei este una coerenta.- Al doilea lucru de care trebuie sa tinem cont este ca mai avem foarte, foarte putin timp. Deja au inceput si sunt in plina desfasurare vizitele pe care le primim din partea institutiilor europene pentru a ne ajuta sa ne pregatim, pentru a discuta si da, de ce sa nu o spunem?, pentru a verifica daca suntem pregatiti pentru a prelua aceasta presedintie. Deci trebuie sa actionam repede.- Avand in vedere acest lucru am emis decretul de remaniere, tinand cont de propunerile formulate.- Asadar, se revoca din functia de membru al Guvernului ministrii Vasilescu, Andrusca, Ivascu, Cojocaru si Bran. Se ia act de demisia ministrului Fifor.- Se numesc in functia de membru al Guvernului urmatorii: domnul Les, ministrul Apararii, domnul Budai, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, domnul Badalau, ministrul Economiei, domnul Breaz, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, domnul Petrescu, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, domnul Matei, ministrul Tineretului si Sportului.(Ilan Laufer si Olguta Vasilescu - n.red).- Depunerea juramntului va avea loc azi la 15.30Dupa remanierea guvernamentala votata ieri de PSD, opt ministere isi vor schimba titularii : Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii, Ministerul Economiei, Ministerul Comunicatiilor, Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului, Ministerul Dezvoltarii, Ministerul Apararii.Astfel, Lia Olguta Vasilescu lasasi se va ocupa de. In locul ei la Ministerul Muncii este propus Marius Budai.este preluat de la Danut Andrusca de Niculae Badalau, iarajunge la Alexandru Petrescu, fost ministru al IMM-urilor.a fost considerata a fi o scena prea mare pentru actorul George Ivascu, asa ca i-a fost data profesorului universitar Daniel Breaz.Ioana Bran este data afara de la sefiasi in locul sau se vrea sa fie pus Bogdan Matei, fost fotbalist, actualmente senator de PSD de Valcea.Dupa ce Mihai Fifor si-a anuntat demisia de la, locul sau va fi luat de un fost social-democrat care a ocupat pentru scurt timp functia - Gabriel Les.Nu in ultimul rand, Paul Stanescu pleaca din Guvern. Dancila il aduce inapoi in Executiv pe Ilan Laufer, doar ca de data aceasta ii da atat, cat si functia de vicepremier.