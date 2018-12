Iohannis ii scrie lui Dancila pe tema sedintelor de guvern. Premierul ii raspunde cand il va invita la Palatul Victoria

Dancila: Presedintele vine la Guvern in anumite conditii

va voi adresa, cu celeritate, invitatia de a participa la sedinta de Guvern, daca voi considera necesara participarea dumneavoastra

Ce prevede Constitutia

Seful statului ii transmite premierului ca "principalul obiectiv al Romaniei in cadrul negocierilor privind procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana este protejarea drepturilor si intereselor celor peste 400.000 de romani aflati in aceasta tara"."In urma negocierilor desfasurate intre Uniunea Europeana si Marea Britanie, s-a agreat un Acord de retragere in cadrul Consiliului European din 25 noiembrie a.c. Acest acord, in masura in care va fi ratificat de catre Parlamentul britanic si va fi aprobat de catre Consiliul UE si Parlamentul European, va asigura o protectie inalta a drepturilor cetatenilor europeni, inclusiv romani, aflati in Marea Britanie".Seful statului spune ca ultimele evolutii din Marea Britanie, inclusiv amanarea votului (meaningful vote) din Parlament cu privire la Acordul de retragere, sporesc semnificativ incertitudinile cu privire la ratificarea acestuia de catre Parlamentul Marii Britanii."In aceste conditii, autoritatile romane trebuie sa fie pregatite pentru a putea obtine cele mai bune conditii posibile pentru cetatenii romani din Marea Britanie in orice scenariu", se arata in comunicatul Administratiei Prezidentiale.Informatia despre scrisoarea trimisa catre premier vine la cateva ore dupa ce Iohannis a anuntat de dimineata, de la Viena, ca va merge la urmatoarele sedinte de guvern.In replica, Viorica Dancila i-a transmis, la randul sau, presedintelui o scrisoare in care saluta faptul ca a raspuns la apelul sau de colaborare politica, insa ii arata in ce conditii va fi primit la Executiv."Am luat nota cu satisfactie de declaratiile dumneavoastra recente prin care admiteti, in sfarsit, ca este necesar sa colaboram pentru Romania. De asemenea, salut faptul ca ati raspuns apelului meu de colaborare politica pentru asigurarea, de catre Romania, a unei bune presedintii a Consiliului Uniunii Europene.Referitor la solicitarea dumneavoastra, prin care invocati prerogativele conferite de art.87 din Constitutia Romaniei, privind primirea agendei de lucru a fiecarei sedinte a Guvernului, va informez ca Guvernul Romaniei transmite, de fiecare data, pe site-ul propriu, agenda de lucru a sedintelor Guvernului, impreuna cu proiectele de documente de politici publice, proiectele de acte normative sau alte documente, precum si documentele insotitoare respective, documente ce pot fi consultate de orice persoana., in conformitate cu textul constitutional invocat,De asemenea,("Presedintele Romaniei poate lua parte la sedintele Guvernului (...) la cererea primului ministru, in alte situatii"),", i-a scris Dancila presedintelui.Amintim ca marti dimineata Klaus Iohannis a anuntat, de la Viena, ca va participa la sedintele de guvern , intr-o perioada in care se discuta foarte mult despre posibilitatea ca Executivul sa dea o ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, despre care seful statului a spus ca ar fi o eroare.Anuntul de marti a venit la o zi dupa ce, luni, seful statului i-a cerut oficial Vioricai Dancila sa ii comunice inainte cu 24 de ore ordinea de zi a fiecarei sedinte de guvern, pentru a se asigura ca nu figureaza pe agenda acte normative controversate, cum ar fi aceasta OUG privind gratierea si amnistia.Participarea presedintelui la sedintele de guvern este prevazuta in Constitutie.Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean a explicat pentru Ziare.com ca Iohannis poate merge la sedintele de guvern fara sa fie chemat de Dancila."Presedintele poate sa participe la dezbateri si fara sa il invite premierul, dar imi e greu sa imi imaginez ca presedintele ar putea sa stea toata ziua la Palatul Victoria ca sa ii vegheze sa nu dea ordonantele. Este de neimaginat asa ceva.Atunci cand s-a intamplat (ianuarie 2017 - n.red.), presedintele Iohannis a fost invitat de dl Grindeanu. Acum, ganditi-va ca ei pot sa tina sedinta in pod, ca in Kafka.Dar daca doamna prim-ministru a spus ca nu semneaza ordonanta, de ce va mai bateti capul? E un om serios. Adica se presupune ca un sef de guvern este un om serios, ca de aceea a fost pus acolo", ne-a spus Augustin Zegrean.