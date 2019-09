Romanul ucis in atentatul de la Kabul, decorat de presedinte pentru spiritul de sacrificiu dovedit

Ziare.

com

"Transmit condoleante familiei reprezentantului misiunii diplomatice a Romaniei care si-a pierdut viata in urma atentatului terorist de la Kabul.In semn de recunostinta si apreciere pentru daruirea si curajul sau, pentru spiritul de sacrificiu dovedit, am decis sa-l decorez post-mortem cu Ordinul National 'Steaua Romaniei' in grad de Cavaler, cu insemn de razboi", a anuntat presedintele.Seful statului i-a urat, totodata, "multa sanatate si recuperare cat mai rapida romanului nostru ranit in acelasi atac sangeros".Amintim ca in noaptea de luni spre marti, la Kabul, in Afganistan, o masina capcana a explodat in zona rezidentiala Green Village, cunoscuta si drept cartierul ambasadelor. Acolo isi are sediul si Ambasada Romaniei, iar cladirea a fost distrusa in proportie de 80%. La momentul atacului in cladire se aflau 12 diplomati, inclusiv seful misiunii diplomatice.In total, 16 persoane au murit si 120 au fost ranite, printre victime fiind si cei doi romani. Explozia a afectat o arie de mai multi kilometri si a avut loc imediat dupa ce Zalmay Khalilzad, negociatorul SUA, a anuntat ca Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Afganistan si vor inchide cinci baze militare in termen de 135 de zile, conform unui proiect de acord de pace cu oficialii talibani.