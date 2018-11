Iohannis, in Parlament: Romanii vor lideri cinstiti. Nu faceti rau mergand mai departe cu Legile Justitiei si Codurile Penale

LIVE

Printre altele, Iohannis i-a intrebat pe "alesii natiei" daca vor continua sa promita mult si sa livreze putin."Dragi romani, acum exact 100 de ani se infaptuia unirea Bucovinei cu Romania. Aniversam azi un veac de la cea mai importanta realizare a romanilor. Pe 1 decembrie 1918, Iuliu Maniu se intreba ce ar putea face generatia sa, pentru a se ridica la inaltimea unui asemenea ideal.Preiau emotionanta interogatie si v-o adresez dumneavoastra, alesilor natiei: Prin ce putem sa fim noi demni de implinirile de acum 100 de ani? Intrebarea la care trebuie sa raspunda politicienii este daca vor continua sa promita mult si sa livreze putin.Cred ca raspunsul poate sa ne indice sursele demnitatii si coeziunii nationale. Raspunsul se gaseste in ultima instanta, oglinda clasei politice romanesti si misiunea sa", a declarat Klaus Iohannis la sedinta solemna.De asemenea, seful statului a subliniat ca romanii au asteptari de la guvernanti si vor lideri cinstiti."La fel ca acum un secol, oamenii au mari sperante si asteptari indreptatite de la cei care o conduc. Cu atat mai mult, romanii asteapta o guvernare la inaltimea mostenirii, vor lideri cinstiti, inteleg ca prosperitatea depinde de alegerile pe care le facem.E timpul sa inteleaga acelasi lucru si majoritatea politica si guvernamentala.Doamnelor si domnilor guvernanti si parlamentari,Romania nu trebuie sa devina captiva unor politicieni fara simtul guvernarii democratice", a adaugat Klaus Iohannis.In plus, presedintele a profitat de ocazie pentru a-i indemna pe alesi sa revina asupra unor legi, cum ar fi cele ale Justitiei, care nu au sustinerea populara sau pe cea a forurilor europene."Este inca timp sa reveniti asupra unor legi care nu au sustinerea oamenilor si nu corespund standardelor de drept. Nu faceti rau mergand mai departe cu Legile Justitiei si Codurile Penale, care sunt incongruente cu o democratie veritabila. Sunt atat de multe probleme care isi asteapta rezolvarea.Daca clasa politica de azi doreste sa fie evocata peste ani, atunci va trebui sa-si asume proiecte fundamentale", a mai afirmat Iohannis.Citeste integral discursul presedintelui Klaus Iohannis , sustinut in cadrul sedintei solemne consacrate celebrarii Centenarului Marii Uniri.