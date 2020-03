Iohannis, incurajari pentru medici: Stim ca va este greu. Vor veni si zile mult mai grele

LIVE

Suceava, primul oras inchis in carantina

La sedinta au mai participat ministrul de Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.Presedintele le-a transmis un mesaj de incurajare sucevenilor, bagati in carantina prin OM 6 emisa luni seara, din cauza numarului mare de imbolnaviri. De asemenea, seful statului a asigurat cadrele medicale ca autoritatile isi fac treaba si le vor oferi echipamentele de protectie de care au atata nevoie.Totodata, presedintele a reinnoit apelul adresat tuturor cetatenilor de a ramane in case si de a respecta toate masurile luate de autoritati.- Incep cu un gand bun si o incurajare pentru suceveni. A fost nevoie de o masura de carantinare, luata la timp. Decizia autoritatilor e cea corecta. Dragi suceveni, nu sunteti singuri, suntem alaturi de voi! Respectati ceea ce autoritatile impun. Masurile sunt necesare pentru a va proteja si pentru a ingradi raspandirea virusului.- Un gand bun si o incurajare exprim acum pentru medici si personalul medical. Stim ca va este greu, dar voi sunteti in prima linie. Noi toti ne uitam la voi cu speranta, cu incredere. Vor veni si zile mult mai grele, dar noi, politicienii, vom face totul pentru a va asigura materialele de protectie de care aveti nevoie.- Am incheiat o intalnire de lucru cu cativa ministri, am discutat situatia din Suceava. Suntem constienti de seriozitatea situatiei si a raspunderii. Am discutat despre situatia din spitale. Va asigur ca noi ne facem treaba.- Au inceput sa soseasca materiale de protectie. Lucrurile se misca, autoritatile s-au miscat. Materialele vor ajunge in cel mai scurt timp in spitale.. Am solicitat sa se faca achizitiile necesare.- Va rog pe toti sa ne facem treaba, iar pe fiecare roman sa respecte normele de igiena si distantare sociala.- La final am discutat, platile de somaj tehnic, somaj, masuri pentru caminele de batrani si alte situatii. Am cerut sa ne ocupam cu precadere de categoriile mai vulnerabile.- Dragi romani, respectati masurile impuse de autoritati! Impreuna vom trece cu bine peste aceasta perioada!Intalnirea de la Cotroceni a fost convocata dupa ce, luni seara, ministrul de Interne a anuntat intrarea in scenariul 4 al planului de urgenta, odata ce in Romania s-a depasit pragul de 2.000 de cazuri confirmate de imbolnavire cu COVID-19.Au fost emise alte ordonante militare, iar orasul Suceava a intrat complet in carantina.Presedintele Iohannis a sustinut si luni o scurta declaratie de presa, la Cotroceni, dupa o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor adoptate de Guvern privind epidemia cu nou coronavirus. Presedintele a facut apel la antreprenori sa se implice si sa sprijine autoritatile, iar la cetateni - sa stea in case.