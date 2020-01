Iohannis: Informatia privind vanzarea participatiei Exxon la Marea Neagra nu este reala

Ziare.

"Inaugurarea gazoductului TurkStream nu este o problema pentru Romania, fiindca noi nu ne aprovizionam pe aceasta filiera. Si oricum aprovizionarea Romaniei nu este o problema, este o chestiune rezolvata si care functioneaza foarte bine. Pe de alta parte, sigur, vanzarea participatiei Exxon la Marea Neagra este o chestiune care ne preocupa.. Nu cred ca putem sa vorbim despre o astfel de posibila tranzactie. Oricum, aici este vorba de o tranzactie care ne priveste, evident, si pe noi, si Romania va avea un cuvant greu de spus aici", a declarat Klaus Iohannis, intr-o conferinta de presa sustinuta joi, la Palatul Cotroceni.Ministrul Economiei Virgil Popescu a recomandat companiei americane Exxon, intr-o postare pe Facebook, sa respecte legislatia pe care au folosit-o cand au intrat in proiectul din Marea Neagra, adica hotararea de guvern pentru transferul de licenta, precizand ca operatiunile sunt o chestiune de securitate nationala.Premierul Ludovic Orban a precizat, marti la Digi 24, ca nu exista negocieri cu Lukoil, insa compania rusa a cerut niste informatii cu privire la exploatarea gazelor in Marea Neagra. El a mai spus ca asta nu inseamna ca a fost luata o decizie de vanzare catre Lukoil, fiind si alti investitori interesati sa cumpere."De altfel, exista un posibil consortiu care sa cuprinda OMV, Romgaz si inca o alta companie, care poate sa genereze o oferta care sa determine Exxon sa ia o decizie care sa fie benefica", a explicat Ludovic Orban.ExxonMobil planuieste sa renunte la toate operatiunile upstream pe care le are in Europa, inclusiv din Marea Neagra, ca parte a procesului accelerat de instrainare de active ce se ridica la o valoare de pana la 25 de miliarde de dolari.Planul, demarat in 2018, reprezinta cel mai mare program de vanzari de active petroliere si gazifere din ultimele decenii pentru Exxon, acesta incluzand si participatii in proiecte de pe alte doua continente, Asia si Africa. In Romania, Exxon are o cota de 50% in proiectul de gaze offshore Neptun Deep din Marea Neagra, perimetru in care are partener OMV Petrom.Compania americana a transmis mai multe adrese unor investitori ce ar putea arata interes pentru achizitia participatiei, printre care si Romgaz. Printre alte companii interesate si contactate de ExxonMobil pentru Neptun Deep ar fi si PGNiG, compania de petrol si gaze controlata de statul polonez.