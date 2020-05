Iohannis insista pe tema Tinutului Secuiesc: PSD promoveaza legi care sa duca la autonomie. Reactia lui Cazanciuc

obligativitatea limbii maghiare in unele zone din Ardeal

Este a doua oara in decurs de cateva zile cand presedintele Iohannis acuza PSD ca face jocurile politice ale UDMR si lasa sa treaca tacit prin Parlament proiecte neconstitutionale care promoveaza autonomia Tinutului Secuiesc.Intr-o noua, Klaus Iohannis a facut astazi trimitere la afirmatiile sale de saptamana trecuta si a subliniat ca spera "sa fi fost bine inteles"."Eu nu am niciun fel de problema cu persoanele de etnie maghiara. Ii cunosc pe multi, am avut multi colegi, am in continuare colegi, ii respect, marea majoritate sunt oameni de treaba, harnici, care isi vad de ale lor. Problema pe care o am este cu politicienii, in special cu politicienii din PSD, care, culmea, au incercat sa promoveze legislatie care priveste autonomia Tinutului Secuiesc.Este surprinzator si, recunosc, pentru mine si cred ca pentru multi dintre dumneavoastra, suparator. Au incercat sa se scoata pesedistii si dupa scurt timp au introdus legislatia in Senat, unde au picat-o", a declarat presedintele."Dar iata ca vin dovezi ca nu a fost o chestiune singulara", a adaugat seful statului astazi."Culmea,care, practic, se constituie intr-un cod administrativ paralel cu cel existent deja, un fel de cod administrativ in varianta UDMR.Acest cod administrativ introdus de UDMR in circuit parlamentar prevede, de exemplu, ce credeti,De data aceasta PSD nu poate sa spuna ca nu a stiut, fiindca aceasta initiativa a trecut prin comisiile Senatului, undeAcum, probabil, dupa ce am aratat public ce se doreste iarasi din partea PSD, vor gasi o forma sa voteze impotriva si acestei legi. Insa nu putem sa ne facem ca nu vedem cum PSD este evident in situatia de a promova anumite acte administrative, legi, care vin sa duca la autonomia Tinutului Secuiesc, ori asa ceva este pur si simplu neconstitutional si nu voi tolera aparitia unor astfel de legi", a declarat presedintele Klaus Iohannis.La scurt timp,, a respins acuzatiile intr-o conferinta de presa, dupa ce anterior postase pe Facebook un comentariu in care sustinea ca acest al doilea proiect ... ar fi deja in vigoare "Va fi respins la Camera Deputatilor. Subiect inchis", a declarat luni dupa amiaza Robert Cazanciuc, apreciind ca afirmatiile facute de presedintele Iohannis "sunt inadmisibile".Cat despre un eventual troc privind promovarea unui proiect legata de autonomia unei regiuni din Romania, aceasta este "infractiune", a spus el."Daca cineva stie ceva, e obligat sa informeze Parchetul. Daca nu, e doar o diversiune a presedintelui", a spus Robert Cazanciuc, lansand acuzatii la adresa Guvernului pe tema "achizitiilor fara transparenta" facute prin UNIFARM in aceasta perioada de epidemie.