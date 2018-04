Iohannis: Intentia lui Dragnea de a muta ambasada la Ierusalim ar incalca dreptul international

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele sustine in continuare asa-numita "solutie a celor doua state"."Presedintele Klaus Iohannis considera ca initiativa Guvernului Romaniei poate reprezenta, eventual, cel mult inceputul unui proces de evaluare in materie, care poate fi finalizat doar in momentul incheierii negocierilor privind Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, in cadrul caruia statutul Ierusalimului reprezinta o tema centrala. Acest statut poate fi stabilit numai in urma incheierii unui acord direct si final intre parti", transmite Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat remis vineriKlaus Iohannnis aminteste ca decizia in materie de politica externa este a presedintelui.Presedintele, in calitate desi ca reprezentant al Romaniei in plan extern, in conformitate cu prevederile constitutionale, reitereaza faptul ca pozitia constanta a tarii noastre in ceea ce priveste Procesul de Pace din Orientul Mijlociu ramane neschimbata.Presedintele subliniaza, din nou, necesitatea rezolvarii juste si de durata a conflictului israeliano-palestinian, prin implementareaIsrael si Palestina, care sa coexiste in pace si securitate, ca unica varianta viabila si capabila sa garanteze indeplinirea aspiratiilor partilor.Presedintele Romaniei reafirma faptul ca pozitia tarii noastre fata de statutul orasului Ierusalim ramane conforma cu cea stabilita prin rezolutiile Consiliului de Securitate ONU si Adunarii Generale ONU in materie."Administratia Prezidentiala reaminteste faptul ca exista o serie de rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU si ale Adunarii Generale a ONU prin care se solicita, printre altele, statelor membre ONU sa se abtina sa stabileasca misiuni diplomatice in Ierusalim si sa intensifice eforturile internationale pentru o pace durabila, cuprinzatoare si justa in Orientul Mijlociu. Prin urmare, in aceasta etapa,"Tinand cont de toate aceste aspecte, presedintele Klaus Iohannis indeamna toti factorii guvernamentali si politici la responsabilitate si discernamant in ceea ce priveste deciziile majore de politica externa ale Romaniei, cu efecte strategice, inclusiv asupra sigurantei nationale si a cetatenilor romani. In acest sens, o astfel de decizie trebuie luata numai dupa consultarea si cu avizul tuturor institutiilor cu atributii in domeniul politicii externe si al securitatii nationale, decizia finala apartinand, din punct de vedere constitutional, Presedintelui Romaniei", se precizeaza in document.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, ca decizia de a muta ambasada Romaniei in Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, este luata deja, iar procedurile de mutare vor incepe.Dragnea a spus ca sustine decizia si crede ca "va aduce niste beneficii foarte mari pentru Romania"."Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea ambasadei. Poate parea putin important, dar are o valoare simbolica uriasa, pentru un stat care are o influenta nemaipomenit de mare in lume, in care sunt peste 500.000 de romani, are o valoare foarte mare pentru administratia americana", a declarat presedintele Camerei Deputatilor, joi seara, la Antena3 Pe de alta parte, cotidianul israelian Haaretz relateaza, vineri, ca premierul roman Viorica Dancila a prezentat Guvernului un proiect de rezolutie in vederea mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, iar ministrii urmeaza sa se pronunte asupra textului, in urma unei vizite la Bucuresti a adjunctei ministrului israelian de Externe, Tzipi Hotovely, care a promovat mutarea ambasadei americane drept o "oportunitate istorica", scrie presa din Israel.