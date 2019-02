"Iohannis, invitat de onoare la Conferinta de Securitate de la Munchen"

Ziare.

com

"Presedintele Romaniei va deschide, in calitate de inalt reprezentant al statului care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene, seria de dezbateri alaturi de cancelarul federal al Germaniei, doamna Angela Merkel, si de presedintele Republicii Arabe Egipt, domnul Abdel Fattah Elsisi, in calitate de inalt reprezentant al statului care detine in prezent Presedintia Uniunii Africane", anunta Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa Presedintia precizeaza ca agenda conferinte cuprinde teme de actualitate privind gestionarea provocarilor de securitate, inclusiv privind relatia transatlantica, prioritatile NATO, viitorul proiectului european si cooperarea dintre Uniunea Europeana si NATO."Conferinta internationala de Securitate de la Munchen este unul dintre cele mai prestigioase forumuri de securitate, care reuneste, inca din 1963, lideri si factori de decizie importanti in materie de securitate si aparare. Conferinta reprezinta un reper esential al dezbaterilor din domeniul securitatii la nivel european si euro-atlantic si permite dezbateri si schimburi de idei informale pe teme care tin atat de actualitate, cat si de perspectiva", adauga sursa citata.