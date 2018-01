Iohannis isi pierde fanii de pe Facebook dupa desemnarea Vioricai Dancila: "Sa va fie rusine!"

Ziare.

Daca la momentul anuntului Klaus Iohannis avea peste 1.815.300 de fani pe pagina oficiala de Facebook, la aceast ora presedintele are in jur de 1.813.800.Fanii presedintelui au comentat acid decizia de desemnarea a Vioricai Dancila. Internautii i-au scris lui Klaus Iohannis: "Sa va fie rusine, pentru cei cu principii sanatoase sunteti de domeniul trecutului!", "Totul e un vid", "Tocmai v-ati pierdut votul din partea mea la urmatoarele alegeri" Presedintele Klaus Iohannis a anuntat , miercuri seara, ca mai da o sansa PSD si o nominalizeaza pe Viorica Dancila pentru postul de premier , decizie care a starnit critici din partea opozitiei. USR arata ca este regretabil ca presedintele Klaus Iohannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD , ca a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent, subliniind ca "o alta sansa pentru PSD inseamna ca Romania ramane din pacate si in perioada urmatoare prada capriciilor medievale ale unui Liviu Dragnea care ne impinge cu fiecare zi mai departe de Europa". Si comunitatea Coruptia Ucide a reactionat fata de decizia presedintelui, spunand ca seful statului a facut "un gest inacceptabil de complicitate cu PSD". "Lupta noastra ramane aceeasi. Miza noastra ramane aceeasi. Ne vedem sambata, la Piata Universitatii!", este mesajul transmis de Coruptia Ucide.Klaus Iohannis a pierdut un numar important de fani - peste 10.000 - si in februarie 2016, din cauza declaratiei sale in urma evacuarii televiziunilor Antena Group de catre ANAF.Intrebat atunci de reporterul Antena 3 despre actiunea ANAF in cazul Antenelor, Klaus Iohannis a declarat: "Eu cred ca ati ajuns intr-o situatie neplacuta si inutila. In primul rand, cred ca libertatea de exprimare in media nu poate fi suprimata pentru banale motive administrative. In al doilea rand, aceasta abordare heirupista a ANAF mi se pare cel putin nepotrivita, daca nu discutabila". El a mai spus ca a constatat din discutii pe care le-a avut ca exista deschidere la factorii de decizie.