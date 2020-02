Iohannis l-a decorat pe Donald Tusk cu Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce

Ziare.

De asemenea, seful statului a conferit Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Mare Ofiter lui Jeppe Tranholm Mikkelsen - secretar general al Consiliului Uniunii Europene si Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Comandor lui Klaus Welle - secretar general al Parlamentului European.Decoratiile au fost conferite in semn de "inalta apreciere pentru contributia exceptionala avuta la exercitarea cu succes, de catre Romania, a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene".