Iohannis l-a desemnat oficial pe Ludovic Orban premier: Anticipatele sunt o solutie foarte buna, dar nu acum

LIVE TEXT

Am decis sa desemnez urmatorul premier, in persoana domnului Ludovic Orban, presedintele PNL

Vorbeste Ludovic Orban

Trei zile de negocieri pentru desemnarea premierului

Iata concluziile dupa discutiile de luni

Ziare.

com

"Am decis sa desemnez urmatorul premier, in persoana domnului Ludovic Orban, presedintele PNL, cel mai mare partid din Opozitie. Asa este democratic corect, asa se va intampla", a anuntat Klaus Iohannis.Seful statului a spus, din nou, ca la consultarile avute cu partidele parlamentare liberalii au fost singurii care au spus direct ca sunt dispusi sa isi asume guvernarea.Klaus Iohannis a facut apel la partidele parlamentare sa sustina noul guvern, afirmand ca aceste trebuie instalat urgent, pentru a iesi din criza politica in care ne aflam."Sper ca toti actorii politici sa inteleaga ca suntem in criza politica si cu mai repede se va ajunge la o solutie satisfacatoare cu atat mai bine. Noul guvern trebuie instalat urgent", a subliniat presedintele.Seful statului a reluat si tema alegerilor anticipate, afirmand ca reprezinta o solutie foarte buna, dar nu acum cu Guvernul Dancila interimar."Cred ca anticipatele sunt o solutie foarte buna, dar nu acum, cu Guvernul Dancila interimar. Fiecare zi cu acest guvern e o un risc pentru romani", a precizat Iohannis.Acum, Ludovic Orban are un termen de 10 zile pentru a merge in Parlament sa primeasca votul de incredere asupra programului si a intregii liste a Guvernului.Prezent alaturi de presedintele Klaus Iohannis la declaratia de presa in care a anuntat ca l-a desemnat premier, Ludovic Orban a prezentat prioritatile noului guvern si a spus ca are incredere in partidele care au votat motiunea ca vor sustine executivul."Am incredere in toti partenerii care au fost alaturi de noi in atingerea obiectivului major de a pune punct guvernarii PSD si sunt convins ca vom gasi discernamant in toate discutiile pe care le vom purta ulterior", a spus Ludovic Orban.- Acum putine zile, a trecut motiunea de cenzura si a cazut guvernul si este foarte bine asa. FiindcaA inhibat dezvoltarea Romaniei si ne-a tinut pe loc.- Acest lucru a fost constatat de toate partidele din Opozitie si in acest fel a fost posibila motiunea care a fost un real succes.- Dupa consultarile cu partidele parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o si dupa prima runda de consultari, ca se contureaza un guvern in jurul PNL. A fost singurul partid care a venit si a spus direct ca sunt dispusi sa isi asume guvernarea.- Guvernul care va fi instalat in saptamanile urmatoare va avea un mandat scurt, pana la parlamentare. Personal,, cel mai mare partid din Opozitie. Asa este democratic corect, asa se va intampla.- Sper ca toti actorii politici sa inteleaga ca suntem in criza politica si cu mai repede se va ajunge la o solutie satisfacatoare cu atat mai bine.- Noul guvern trebuie instalat urgent. Organizarea alegerilor prezidentiale, bugetul pe anul 2020, inchiderea bugetului in curs, dar si multe alte lucruri astept de la Guvernul Orban si sunt convins ca se vor stradui sa puna pe picioare o guvernare de tranzitie de succes.- Am discutat mult si ce trebuie sa faca guvernul si ce poate sa faca. Nu va fi simplu pentru ca Opozitia este atat cat am vazut-o la motiune si va fi destul de greu de negociat proiecte legislative complicate, cum ar fi Legea bugetului.- Toate aceste lucruri sunt pozitibile, am incredere ca guvernul Orban se va ocupa serios.- Va multumesc pentru increderea acordata pentru a forma un guvern intr-o perioada dificila pentru Romania. Garantez ca voi pune toata experienta, toata energia in slujba interesului public.- Asumarea raspunderii formarii guvernului intr-un moment in care tara are nevoie de stabilitate este ceea ce ne defineste. Romanii au asteptari mari din partea noastra. Vom da romanilor ceea ce asteapta de la noi: cinste, dedicare, competenta, solutii pentru marile probleme cu care ne confruntam.- Principalele prioritati sunt: refacerea echilibrelor macroeconomice si corectarea masurilor economice care au lovit mediul de afaceri si mediul privat, restructurarea aparatului guvernamental, readucerea competentei in functionarea institutiilor publice, digitalizarea administratiei, acordarea unei atentii serioase pentru toate obiectivele de investitii, consolidarea parcursului european, a pozitiei Romaniei la nivelul UE, respectarea tuturor rigorilor in ceea ce priveste statul de drept, a drepturilor si libertatilor cetatenilor.- Am incredere in toti partenerii care au fost alaturi de noi la motiune si sunt convins ca vom gasi discernamant in toate discutiile pe care le vom purta.- Orice zi in intarzierea investirii noului guvern inseamna mentinerea in functie a Guvernului Dancila.Timp de trei zile presedintele Klaus Iohannis a discutat cu partidele parlamentare pe tema formarii unui nou guvern. Vineri, seful statului a chemat formatiunile la Palatul Cotroceni , dupa un program stabilit anterior.Ulterior, Klaus Iohannis a avut si luni si marti noi discutii, de data aceasta doar cu liderii acestor partide, iar programul consultarilor nu a mai fost facut public.Ieri, seful statului s-a intalnit cu liderul ProRomania Victor Ponta, liderul PMP Eugen Tomac si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu.Marti, au mers la Cotroceni liderul USR Dan Barna, liderul UDMR Kelemen Hunor si liderul PNL Ludovic Orban.