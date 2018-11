Iohannis l-a promovat pe cel care era la comanda MAI la protestul din 10 august

Ziare.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind acordarea gradului de general de brigada - cu o stea colonelului Gheorghe-Nucu Marin, informeaza Administratia Prezidentiala.Colonelul Nucu Marin este cel care s-a aflat, in noaptea protestului din 10 august, la conducerea Ministerului de Interne. Secretarul de stat a fost chemat de procurori, in urma cu cateva luni, pentru a fi audiat in calitate de martor "Am observat ce se intampla, dar nu pot sa spun ca au venit informatii pe baza carora la minister s-au luat niste decizii. In piata au fost oameni care raspundeau de misiune. Nu as putea sa va spun (daca prefectul a fost in piata - n.red.).(...) Nu e vorba de clasificarea unor probe, sunt niste informatii care ele provin din documente clasificate si atunci se va lua masura declasificarii la solicitarea Parchetului cu acordul celor care au furnizat documente. Cele mai bune informatii se pot da de la Jandarmerie, nu de la nivelul ministerului, cele mai corecte si precise.(...) Ministerul nu are rol activ, noi suntem la minister sa putem sa punem la dispozitie in functie de nevoile din teren ce anume au nevoie. Daca degenera situatia, lua o alta amploare, trebuie luate alt tip de masuri. Decizia in principiu o lua conducerea ministerului, doamna ministru impreuna cu mine si ceilalti secretari de stat in functie de gravitate. La momentul respectiv nu s-a ... nu s-a luat nicio decizie. Acolo este doar comandantul actiunii impreuna cu cei indrituiti de lege", a spus Gheorghe Nucu Marin jurnalistilor, la acel moment.Procurorii militari au deschis un dosar penal in legatura cu modul in care au intervenit jandarmii in timpul protestului din 10 august. Parchetul General anunta ca sute de plangeri penale au fost inregistrate la Sectia Parchetelor Militare din partea unor persoane care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor la protest. Jandarmii sunt acuzati ca au folosit in mod abuziv gazele lacrimogene si ca au fost violenti in mod nejustificat. Pe de alta parte, au fost raniti si jandarmi de catre protestatari.