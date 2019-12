Iohannis, la ceremonia de Hanuka: Voi condamna orice manifestare de rasism, xenofobie sau antisemitism

Ziare.

"Ca in fiecare an, aceasta Sarbatoare a Luminii imi ofera prilejul de a va transmite cele mai calde urari de bunastare si pace. In aceste zile de Hanuka, cand viata tuturor evreilor se reincarca cu speranta, cu puterea credintei si cu bucuria de a se afla laolalta, in sinagoga, in familie si in societate, sunteti insotiti de respectul si aprecierea cetatenilor Romaniei, tara la a carei libertate, democratie si prosperitate ati contribuit, timp de multe generatii", a afirmat Iohannis, in discursul tinut, duminica seara, la Templul Coral din Bucuresti, in cadrul ceremoniei de Hanuka.El a adaugat ca a promulgat legea prin care se majoreaza indemnizatiile supravietuitorilor Holocaustului, proiect initiat de reprezentantul minoritatii evreiesti in Parlamentul Romaniei si sprijinit de toate partidele."Este o masura oportuna, care se adauga cadrului legislativ de condamnare a antisemitismului si recentei legi de instituire a Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania. Este insa si o dovada a consensului politic ce poate fi realizat pe tema intelegerii si asumarii trecutului. Tragediile istoriei nu trebuie uitate, pentru a nu se mai repeta vreodata. Sprijinul acordat supravietuitorilor Holocaustului da consistenta unei astfel de atitudini", a spus Iohannis.Presedintele a mentionat ca, in al doilea mandat ca presedinte, va indeamna la asumarea istoriei."Raman profund angajat in pastrarea si onorarea memoriei suferintelor persoanelor persecutate din motive etnice in Romania mijlocului secolului trecut. Va incredintez ca in acest al doilea mandat de Presedinte al Romaniei voi indemna la cunoasterea si asumarea istoriei de catre intreaga societate romaneasca, voi sprijini masurile de educare a noilor generatii in spiritul tolerantei si voi condamna orice manifestare de rasism, xenofobie sau antisemitism", a subliniat Iohannis.La ceremonie au participat si premierul Ludovic Orban si vicepremierul Raluca Turcan.