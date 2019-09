Iohannis, la deschiderea anului scolar: Ati vazut si voi, dragi copii, unii politicieni se tem de scoala!

Ziare.

"Cuvantul 'scoala' are diverse semnificatii si starneste, cum stim, o diversitate de emotii. Dar scoala nu ar trebui sa insemne niciodata doar o simpla cladire, chit ca si ea conteaza. Este o comunitate de prieteni sau de colegi, este locul unde copiii isi incep drumul spre maturitate, ghidati si indrumati de dascalii lor.Aici, in scoala, sunt formati oamenii care le taxeaza erorile de logica si, mai nou, destul de des, de exprimare. Tot aici se resimte esecul politicilor publice din educatie, dar si lipsa de creativitate a acestora. Vedem cum, in loc sa fie adoptate masuri pentru cresterea calitatii educatiei, se prefera masuri de facilitare a fraudei la bacalaureat.Cum se incearca reducerea numarului celor care ajung sa sustina examenul de evaluare nationala. Sau cum se propune repartizarea automata spre scoli profesionale a celor care iau medii mai mici, in loc sa avem organizarea unor evaluari credibile de aptitudini", a spus presedintele Iohannis in discursul rostit la deschiderea anului scolar, la Scoala Gimnaziala Ferdinand I din Bucuresti.Klaus Iohannis a subliniat ca nu trebuie uitat niciodata rolul esential al scolii, pentru ca aici elevii isi incep drumul in viata, isi cultiva pasiunile si isi formeaza viziunea asupra lumii.In opinia sa, educatia oferita de scoala este o oportunitate pentru Romania de a se normaliza, de a se transforma si de a se pregati pentru o Europa si o lume in profunda schimbare."Dragi elevi, as dori sa va vorbesc nu doar despre importanta educatiei - pe care sunt sigur ca o constientizati - ci si despre rolurile pe care le aveti si pe care le veti avea in societate. Aveti drepturi pe care nimeni nu vi le poate lua. Voi, ca cetateni ai Romaniei, trebuie sa beneficiati de respectul si sprijinul deplin al institutiilor statului.Este imperativ ca respectul sa fie in centrul procesului de educatie din scoli. Si cand spun asta, ma refer la respectul pe care il datorati profesorilor vostri, dar si la respectul cu care profesorii, la randul lor, au obligatia sa va trateze. Toti copiii, fara nici un fel de discriminare, trebuie sa se simta la scoala incurajati, protejati si in siguranta", a mai afirmat presedintele.Seful statului a precizat ca, din nefericire, in Romania nu suntem inca in aceasta situatie, iar de multe ori copiii sunt cei care resimt efectele negative ale coruptiei sau ale nepasarii statului."Autoritatile au datoria de a crea un mediu sigur in clase, insa multe scoli din ziua de astazi nu au nici macar un serviciu de paza functional. Este tot de datoria autoritatilor sa asigure un drum sigur catre scoala. Dar iata ca si aici exista tergiversari in organizarea si decontarea transportului elevilor, ba, mai mult, exista demersuri ale Guvernului care scot transportul rutier judetean din aria serviciilor publice.Astfel, copiii sunt expusi riscurilor atat in interiorul scolii, cat si in drumul spre scoala. Aceste dovezi de nepasare trebuie sa inceteze! Avem nevoie de o normalizare a modului in care interactionam cu institutiile statului, iar aceasta normalizare poate fi facuta doar prin educatie si impreuna cu oamenii carora le pasa si care actioneaza. Nimic nu se schimba de la sine. Toti cei care au puterea de a contribui la schimbare au responsabilitatea sa o faca", a subliniat Klaus Iohannis.Presedintele le-a transmis profesorilor ca misiunea lor este una dificila, dar extrem de importanta."Dedicatia de care dati dovada este indispensabila in pregatirea carierelor elevilor pe care ii indrumati zi de zi. Sunt convins ca reprezentati modele autentice pentru copii si va indemn sa continuati munca asidua care a facut din Scoala Ferdinand I un exemplu demn de urmat", a mai spus Iohannis.Presedintele a mai aratat ca, in conditiile in care Romania se afla, din pacate, in mod rusinos intre fruntasele europene in materie de parasire timpurie a scolii, in conditiile in care sistemul nostru de finantare a educatiei nu rasplateste adecvat scolile care genereaza o schimbare reala in comunitate, contributia familiei este critica pentru succesul educational al copiilor.